稱須有序調整防疫 李家超：欲速不達

稱撤酒店檢疫「重大改變」 帶來不確定

李家超就上任百日在社交媒體撰文，提到港府一直全力應對疫情，取消航班熔斷機制、制定紅黃碼等。他表示，不同行業和界別明顯受惠於0+3，但形容取消酒店檢疫屬「重大改變」，帶來可預期及「未必可知」的不確定因素，故港府要密切監察疫情有否反彈，若適得其反，將摧毁「一直向前的順勢方向」，「欲速反而不能達」。

立法會議員陳凱欣稱，特首7月上任後約3個月走到0+3，已因應本地情况調整及放寬安排，惟港府即使有意欲復常，仍憂慮放寬後反彈，雖然現屆政府較關注公立醫院壓力，但陽性個案急劇上升亦會影響觀感，故需採取「穩打穩紮」的方式復常，對特首說法不感意外。

政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅昨在Now新聞台《大鳴大放》形容0+3安排穩妥，相信港府要觀察整體感染數字、新變異病毒株會否流入，再調整入境安排。他重申海外旅客到埗後的核酸檢測、病毒基因排序分析仍非常重要。他及後向本報表示，本港有強大的混合免疫，認為現時有空間調整社交距離和入境安排。

葉國謙料月內推0+0機會微

港區人大代表葉國謙表示，現時的「0+3」與「0+0」分別不大，對於不少人希望政府月內放寬至「0+0」，他認為現時的「0+3」仍需較多時間運作，本月進一步放寬的機會「微少少」。

至於在本月中召開的中共二十大後，是否有望與內地通關，葉國謙認為二十大後是合適時機讓內地準備好對外開放，但他相信，倘內地放寬入境檢疫限制，對香港和海外會整體調整。

孫東：暫無計劃取消安心出行

另外，創新科技及工業局長孫東表示，疫苗通行證必須與安心出行共同使用才能發揮作用，港府正利用安心出行對持紅碼及黃碼者作行程管理，正發揮重要作用，目前無計劃取消。

（新冠疫情）