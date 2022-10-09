復必泰申二價疫苗加強針認可 針對Omicron研發 政府：爭取盡快供港

明報記者 何珮瑚

政府：審核資料後交專家委會審視

政府發言人稱，日前已收到復必泰針對Omicron BA.4、BA.5研發的二價疫苗加強針的認可申請，待完成審核相關資料後，會交予顧問專家委員會審視。發言人補充，港府致力爭取相關疫苗盡快供港，目前尚未有確實時間表。政府另重申現時提供的兩種疫苗能有效預防重症及死亡，籲市民盡快接種足夠的針劑，得以在傳播力強的變異病毒株威脅、新冠與流感或於冬季同時爆發之下，及早得到保護。

孔繁毅：需打第四針者 可待二價疫苗抵港

同為疫苗顧問專家委員會成員的孔繁毅說，仍未知悉委員會何時再開會，暫未收到港府提供相關疫苗的資料。他解釋，不同研究顯示3劑新冠疫苗對預防重症、死亡的有效性達九成半以上，呼籲市民盡快接種3劑，而已打3針、有需要接種第四針者，則可留待二價疫苗抵港方再打針。他說，針對Omicron研發的疫苗提供較佳保護力，認為港府除鼓勵市民接種初代疫苗、維持社交距離措施，亦應盡快為市民提供二價疫苗。

星洲下周打二價疫苗 明撤疫苗進處所限制

本港現時可以接種的兩款疫苗均屬針對新冠病毒原始病毒株研發的初代疫苗。翻查資料，復必泰研發的二價疫苗包含分別針對原始株、BA.4和BA.5研發的配方。隨着各地有不同變異病毒株，新加坡早前已批准使用二價新冠疫苗加強劑。當地衛生部表示，下周一（17日）開始，針對18歲或以上國民，將以莫德納二價疫苗取代同藥廠的初代疫苗，另估計年尾可提供輝瑞藥廠的二價新冠疫苗。

本港衛生防護中心日前引述新加坡疫情稱，Omicron BA.2.75令新加坡疫情升溫，對當地醫療系統帶來壓力，憂本港出現相近情况。另一邊廂，新加坡日前稱隨着國家繼續開放，形容對相關數字上升並不意外，另決定明日起全面解除「疫苗接種差異化安全管理措施」，沒打針者也可出席逾500人的大型活動、進入允許跳舞的夜間場所、到熟食中心用膳等。當地衛生部解釋，經過幾波疫情及逐步放寬防疫措施，相信民眾已學會與病毒共存，現時應避免醫療系統受影響、個案不變重症等，提醒未打齊者主動接種疫苗。

（新冠疫情）