【明報專訊】「古道行」計劃修復及活化10間小聖堂串聯成港版「聖雅各伯朝聖之路」。根據《公教報》2019年介紹聖雅各伯古道朝聖之旅,1000多年前,宗徒聖雅各伯遺體安葬在西班牙西北部小城聖地牙哥(Santiago de Compostela),信徒紛紛從歐洲各地徒步前往,向遺駭朝聖,眾多通往同一目的地的路線形成聖雅各伯朝聖路(El Camino de Santiago / The Way of Saint James)。