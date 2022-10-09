遠足徑結合文史靈修 受限地理難商業化靠捐款

獲批185萬資助 古道料明年完成

為更好連結10間小堂，「古道行」早前獲「鄉郊保育資助計劃」批出185萬元，進行為期兩年的「西貢天主教教堂及鄉村文化古道建設計劃」，研究將10間古老小堂作為定點，策劃具動感的歷史文化及生態步行遠足徑，在歷史、文化、生態、健行和靈修5個維度上，結合步行體驗學習，孕育身心靈成長，推動鄉村歷史文化活化、宗教與社會及教育的關係等。項目預計明年4月完成。

「古道行」表示，10間小堂已非完全是宗教場所，但如同昔日傳教士服務村落，小堂活化後仍可服務社會，投入社區共融、教育及靈性服務，保持「再踏先賢路，永續傳教心」宗旨。

部分小堂偏僻難辦活動 將辦行路靈修

「古道行」義工翁均鳳說，聖堂本作宗教用途，亦適合靈修，例如聖母無玷之心小堂有舉辦約百人的生態靈修，透過嗅覺和觸覺感受大自然，體驗美善價值，而將復修的大浪聖母無原罪小堂和赤徑聖家小堂位置較遠，在小堂舉辦活動較難，但配合行山路線，可舉辦行路靈修活動。

不少活化歷史建築的營辦者均加入商業元素，爭取收支平衡。翁均鳳說，受制於小堂地理限制，難引入商業設施，故計劃主要靠捐款，財政上有困難，舉辦活動亦需參加者自費。

過去兩年疫情影響，很多活動未能舉辦，翁均鳳說，「古道行」遂集中做傳教史的研究，去年11月出版《先賢之路︰西貢天主教傳教史》。

（城市保育）