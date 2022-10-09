西貢10小堂聯成港版朝聖路 教區小組復修活化 建展館推文化生態遠足徑

明報記者 曾偉龍

5小堂已活化3籌備復修 6獲歷史評級

香港天主教有100多年歷史，1860年代羅馬天主教已在現時的西貢傳教，1880年西貢墟聖心堂首建啟用，20世紀初西貢地區有逾10間小聖堂，1930年代白沙澳和大浪等地教友眾多，成立了大浪堂區，但時代變遷，村民早已遷走，剩下小聖堂遺迹留守。

「古道行」工作小組2018年成立，整理自約150年前西方傳教士來西貢傳教的歷史，並計劃活化教區轄下的西貢10間小聖堂古建築，推動小堂在靈修、朝聖、文化及福傳的功能，冀仿效西班牙聖雅各伯朝聖之路，將小堂串連成港版「聖雅各伯之路」。

已活化小堂每周有活動 明年初設社企營運

10間小堂中，有6間獲古諮會歷史建築評級。「古道行」義工翁均鳳表示，過去數年多間小堂完成修復和活化，並免費借出場地舉辦生態、藝術、教育和靈修等活動，現時5間小堂完成活化，每周均有活動舉行，為加強場地營運和推廣，「古道行」明年初將成立社會企業。

獲評二級歷史建築的黃毛應玫瑰小堂原建於1923年，黃毛應村幾乎全村都信奉天主教，而當年的神父在1939年原址建成一座更大的教堂，為村民開辦學校和舉行彌撒，二戰期間東江縱隊港九獨立大隊於小堂成立，小堂1977年重修開幕。翁均鳳透露，小堂現時有借予學校舉辦活動，明年初更會改裝為小堂展覽館，介紹小堂歷史、天主教傳教史和黃毛應村有關東江縱隊的歷史，並會佈置重現小堂中神父昔日生活的空間，或成本港首個小堂歷史展覽館。

玫瑰小堂設展館 述傳教史東江縱隊史

而北潭涌上窰村的聖母七苦小堂建於1900年，屬三級歷史建築，小堂早已荒廢，2019年「古道行」接手後加設冷氣機和廁所等配套，現作朝聖祈禱之所。翁均鳳說，該小堂交通相對便利，且有自然生態配套，疫情下仍有學校借用，亦會與其他團體合辦生態活動。

白沙澳村於1869至1870年間已有數十名村民領洗皈依天主教，其後全村領洗，傳教士1880年在村後空地興建小堂，1916村內再建成較大的聖母無玷之心小堂，沿用至今，亦為三級歷史建築。小堂有一座鐘樓，可打鐘叫喚村民行「三鐘經」禮儀。翁說，白沙澳較偏僻，融入自然環境，適合作生態靈修，反思人與自然關係。

至於大浪聖母無原罪小堂和赤徑聖家小堂已招標復修，預計今年底至明年初動工，工程約一年。深涌三王來朝小堂正籌募資金復修，隨着小堂陸續復修活化，港版「聖雅各伯之路」將更完整。

（城市保育）