憂企業難請人撤部門「惡循環」 IT界倡引外援「做大個餅」

調查稱六成從業員擬灣區發展

協會今年8月以電子問卷方式訪問了300名IT從業員，57%稱正考慮轉工，當中逾半稱有感公司缺發展新機會。

協會理事長李廣宇指出，大數據是大勢所趨，企業對專長做數據分析的IT人才需求大，偏偏本港最缺此類人，調查中僅約6%從事相關工作。他說，整體而言各範疇IT人才也不足，結果IT人需兼顧其他工作，形容「見你識整電腦，就叫你整埋洗衣機」，業界有感缺專業發展機會頻密轉工，企業見長期難請人，或把IT業務遷至新加坡、菲律賓等地，屆時本地發展機會更少，人才流失問題更嚴重。

11萬人從事IT業 需增倍

協會理事杭俊彥稱，現時IT行業有約11萬個從業員，料需增約一倍才有助改善IT業生態，挽留人才，業界盼5年內達標，因本地培訓需時，建議政府先透過引入外地人才填補空缺，「做大個餅」改善行業前景。

李補充，現時大部分政府科技項目由大科企公司承包，再判上判分予中小企，中小企難從中獲利，建議當局增聘項目經理及架構師將科技項目拆件，廣招不同規模科企接辦，提供更多工作機會。