調查：七成稱港缺人 四成歸因移民 逾半指新加坡更吸引

調查於今年9月23日至10月5日進行，730名受訪者中，501人（69%）認同「香港出現人才與勞工短缺」，322人（44%）認為有很多香港人移民以致人才流失，198人（27%）則認為防疫措施與其他原因令海外人才不願來港工作。調查又顯示，85人（12%）認為香港對人才的吸引力大過新加坡，388人（53%）認為新加坡對人才的吸引力較大。

近半倡放寬來港限制 青年多不認同

另外，344人（47%）認同應進一步放寬來港居留和工作限制，但18至39歲受訪者大部分不認同放寬。

青年新世界義務總幹事陳嘉敏表示，調查期間不少國際會議和活動無法在港舉行，令市民覺得新加坡復常比香港快。她又稱，有海外大學生向他們表示，香港最大吸引力是與內地相連，惟現無法與內地通關，優勢減弱，加上香港生活費用高昂，同時新加坡政府放寬速度和行動力較強，吸引力比香港大。

團體倡大學內地分校作港人才庫

陳嘉敏建議當局善用本地優勢，利用部分大學的內地分校作為香港人才庫，並創造更多本地科研項目、工作機會，提供獎學金，吸引本地創科人才留在香港。