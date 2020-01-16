應科院流失率倍增 促港增補貼吸才 李家超：施政報告述搶人才政策 人力顧問倡簽證大鬆綁

應科院：位增人減 機構高薪挖人

葉成輝表示，除移民潮外，近年不少創科機構帶同員工離港，市場上又有更多創科職位空缺，而有職位空缺的公司則會以更高薪金吸引人才，造成「音樂椅效應」。他說，應科院流失率約20%，較以往升約10個百分點，情况十分嚴重。他說移民的應科院員工不多，但有機構以更高薪酬聘請應科院員工。

被問到目前本港的海外入境人才政策是否落後，葉稱政府應「更快、更狠、更準」吸引人才，本港的問題是生活成本高、租樓貴，認為可從補貼入手，例如同行子女可獲學校津貼、提供租金較便宜的居所等。他期待《施政報告》有更多相關政策，解決人才不足問題。

林健鋒倡政務司長主理

邱達根促吸大型科企

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒昨在港台《星期六問責》稱，政府應以新思維、新賣點「搶人才」，並以人才來港落地生根為目標。他建議由政務司長領導的一站式辦公室專責「搶人才」，為外來人才在「衣食住行、生活娛樂」提供全面配套。新民黨黎棟國也認為，政府應由高層次領導的專責團隊推行人才計劃；又認為要留住人才，發展的產業需具吸引力。

立法會科技創新界議員邱達根在同一節目稱，科技界未來10年欠缺10萬人才，而目前短缺來自上中下層，擔心政府的人才政策只考慮最高端的教授、科研人才，舉例內地的創科人才計劃都以團隊為目標。他認為，港府應由被動變主動，並以新加坡為例，指當地政府主動到全球尋找其發展行業的人才，香港卻是「等人報名」，建議政府設專門隊伍主動尋找人才。

邱又稱，人才的考慮不是一份工作，而是產業的深度，即一個地方能否提供足夠工作、創業機會，認為政府不應只吸引人才，亦應以大型科技公司、企業為吸引目標，從而吸引更多人才來港。

顧問：可允近10年外地生留港搵工

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥認為，政府短期應大幅放寬現時人才計劃的簽證限制，例如容許過去10年曾在港讀書的人，持有關簽證留港一年找工作，並將計劃延伸至在大灣區辦學的本地大學，「（僱主）已經可以找到多9年經驗的人」。他指出，經理級、部門主管級職位可延伸出其他本地職位，例如秘書、司機等，但部分跨國企業因無法覓得相關人才，而將職位遷出香港，連帶相關工作機會亦消失，放寬人才計劃的簽證有助僱主覓得合適人選。

李漢祥又說，政府應提出其重點推動的高增值產業，以創科為例，他稱政府不可能支援全部創科環節，說明主力發展重點亦代表相關的上下游產業存在，有助相關人才了解未來發展。

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