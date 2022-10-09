發展局稱物色更多官地 供棕地作業者搬遷

地署會盡早通知收地及協助

甯漢豪昨探訪3個受古洞北及粉嶺北新發展區項目影響的前寮屋住戶。她說，收回一間寮屋可以興建40至80個住宅單位，單位量增幅達40倍。有住戶向她反映，已適應搬遷後的生活，並根據「分戶」政策獲編配到寶石湖邨單位。

甯漢豪亦探訪3所在洪水橋亦園經營新車停泊場和建築機械停放及維修的棕地作業。負責人稱，行業對土地面積及交通配套有特定要求，難覓搬遷地點，但在部門協助下，已在元朗覓得合適私人土地，並順利獲規劃許可，期望有關部門能協助處理餘下審批工作，讓他們搬遷至新地點繼續經營。

劉國勳倡開放綠化地供重置

民建聯發展事務發言人劉國勳認為，政府除收回約800公頃棕地，亦有必要開放綠化地讓重置作業者有更多土地選擇。劉國勳說，若釋放一成綠化土地便有約1600公頃土地，足以安置所有受收地影響的棕地作業。他期望政府可提早向受收地影響的商戶發放補償，令他們有資金安排重置。