冀至少一港人上太空 孫東：初選有政治審查 考慮彈性處理年齡限制

會要求推薦機構協助把關

孫東昨在商台《政經星期六》稱推薦人數愈多愈好，「推薦兩個選一個，倒不如二十個選一個」，提高入選機會。他說今次選拔是香港發展航天科技教育的重要契機，往後中小學STEM教育都可發展航天科技教育，加強本港在未來工業化的角色，推動香港經濟及科技發展。他希望更多年輕人藉此開始關注科學、工程領域，從而投身行業。

孫東說目前香港有3間大學陸續開辦航天科技的本科生課程，每年取錄約100人，港大和中大亦陸續開辦相關研究生課程。

孫又說，內地衛星導航技術發展成熟，其開發的北斗衛星系統2025年料達1萬億元人民幣產值，中國衛星發展將走向國際，香港的獨特作用便會體現出來。他希望藉此把國家優勢戰略產業在港建立基地，然後向外發展，如香港能「分一杯羹」，人均生產總值就會上升，帶動其他科技產業如通信、導航、大數據、人工智能等發展，吸引外來人才，建立科技生態圈。

否認有內定人選

孫東接受《鳳凰衛視》訪問時說，今次選拔的候選人及其家人應熱愛祖國及擁護一國兩制，亦要心理健康，港府及中央政府會作政治審查，透過候選人所屬機構了解其近况。孫東否認內定推薦人選，認為本港必定有符合要求的載荷專家。

醫管局回覆查詢稱，正按有關選拔工作的要求和條件，在局內積極物色人選，並會提名合適人選及全力配合選拔，支持國家航天事業發展。據了解，醫管局在內部物色人選時提及「不限年齡」。

香港應用科技研究院亦是報名渠道之一。應科院行政總裁葉成輝昨在有線《有理有得傾》稱，有10多名應科院人員有意報名參加選拔。他說本港航天科技發展不及內地，而香港創科着力人工智慧、無人機、材料背後的分析，如要發展航天科技，需與內地合作。