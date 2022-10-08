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今波病人行得走得 亞博醫護：交流增

【明報專訊】因應本地新冠疫情發展，由醫管局管理的亞博館新冠治療中心8月22日重開接收新冠病人，上月30日起轉為備用狀態，一個多月的營運時間為過去幾次重啟後最短。有過往幾波疫情均曾到亞博館工作的醫護表示，以往幾波約四至五成入住亞博者為需高度護理的卧牀病人，今次亞博重啟後接收者多「行得走得」，估計因已打針，較少出現併發症。曾有染疫八旬翁入住亞博後茶飯不思，醫護特地將他與家人視像通話的畫面截圖，打印「過膠」送給老翁，成功鼓勵他重拾每日三餐及積極配合治療，留醫約一周後康復出院。

新冠治療中心（亞博館）副顧問醫生唐頴思稱，中心運作一個多月期間，累計接收1112名病人，由約100名護士及20至30名醫生治療及照顧。她指今波疫情入住亞博的病人平均年齡70歲或以上，院舍長者佔兩成，多屬輕症，較少出現併發症，估計因今波較多人已接種疫苗，95%已打兩針，僅5%沒接種，局方亦為96%病人處方新冠口服藥，大部分復元能力快，平均留醫6至7天。

打印家人照 哄伯伯進食

唐稱，由於今波病人病情較輕，醫護有更多時間與病人交流，噓寒問暖，中心每日下午3時15分均會有拋波、猜迷等小活動，上月30日閉館時更有病人稱不捨。中心一級物理治療師杜展維則難忘有80多歲伯伯入住亞博後茶飯不思，不肯下牀參與活動，醫護其後安排他與家人視像通話，並將畫面截圖打印「過膠」，每到用膳時間便向他展示，鼓勵伯伯為在外掛念的家人振作，最終鼓勵到伯伯與其他病人一樣如常進食。

過往幾波疫情曾有家屬投訴未能聯絡入住亞博的親友，中心資深護師丁煒雄稱，中心今次改善溝通機制，主動於病人入院的第一、三、七、十日聯絡家人。資深護師利愷琪提到，曾有同為50多歲的染疫夫婦被分別送到竹篙灣及亞博，丈夫不解安排，入亞博後情緒激動，經中心協調後獲轉送竹篙灣，與妻子團聚。

（新冠疫情）

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