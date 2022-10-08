澳紐流感個案達高峰 防護中心憂港爆發 歐家榮：3歲以下或從未接觸流感 重症風險增

曾浩輝：與新冠同時染 死亡率高兩倍

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，過去兩年，流感在世界傳染情况較低，去年全球樣本陽性百分比持續維持在低水平，惟今年出現升勢。其中南半球今年冬天出現嚴重流感季節，澳州本年新增流感個案超越過去5年平均數，達近年高峰；新西蘭新增個案同樣接近歷史高位等（見表）。歐家榮稱，過去兩三年因口罩令、社交距離措施等，令市民流感免疫力下降，現時感染流感風險料增加。

他補充，3歲以下幼童出生後可能從未接觸流感病毒，形容本港「儲咗一個比較大嘅人口未曾感染流感」，相關人士感染後或令重症風險增加。

對於有醫生估計隨本港逐步放寬入境限制等措施，今年將提早出現冬季流感高峰期，曾浩輝回應稱，據以往經驗，本港流感高峰期通常在1至2月來臨，惟本港過去一段時間未見流感爆發，「唔知道會唔會打破模式」，惟覺得有一定可能，現時難以準確掌握。

許樹昌孔繁毅同籲戴罩打流感針

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠疫情以來嚴格的社會隔離措施令本港未有出現明顯的流感爆發，惟隨入境安排放寬至「0+3」，季節性流感病例很可能因此輸入香港。他補充，只要市民在公共場所繼續佩戴口罩，高危、高暴露風險人群接種流感疫苗，估計只會出現「零星病例（sporadic cases）」或「小規模爆發（minor outbreaks）」，出現大型爆發風險不大。

另一政府抗疫專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅認為，若市民仍然佩戴口罩、接種流感疫苗，估計流感在本地流行情况將比外國樂觀。

（新冠疫情）