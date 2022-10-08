港聞

港聞二

澳紐流感個案達高峰 防護中心憂港爆發 歐家榮：3歲以下或從未接觸流感 重症風險增

【明報專訊】本港正逐步放寬社交距離措施和入境限制，衛生防護中心昨日引用澳紐及歐美等地情况，指今年澳洲流感個案超越過去5年平均數，新西蘭個案更接近歷史高位，憂慮本港亦可能出現大規模爆發。衛生署榮譽顧問醫生曾浩輝另引述英國研究稱，若同時感染新冠及流感，死亡率將高兩倍。有政府抗疫專家顧問相信，只要市民佩戴口罩、按時接種流感疫苗，不會出現如外國般大爆發。

曾浩輝：與新冠同時染 死亡率高兩倍

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，過去兩年，流感在世界傳染情况較低，去年全球樣本陽性百分比持續維持在低水平，惟今年出現升勢。其中南半球今年冬天出現嚴重流感季節，澳州本年新增流感個案超越過去5年平均數，達近年高峰；新西蘭新增個案同樣接近歷史高位等（見表）。歐家榮稱，過去兩三年因口罩令、社交距離措施等，令市民流感免疫力下降，現時感染流感風險料增加。

他補充，3歲以下幼童出生後可能從未接觸流感病毒，形容本港「儲咗一個比較大嘅人口未曾感染流感」，相關人士感染後或令重症風險增加。

對於有醫生估計隨本港逐步放寬入境限制等措施，今年將提早出現冬季流感高峰期，曾浩輝回應稱，據以往經驗，本港流感高峰期通常在1至2月來臨，惟本港過去一段時間未見流感爆發，「唔知道會唔會打破模式」，惟覺得有一定可能，現時難以準確掌握。

許樹昌孔繁毅同籲戴罩打流感針

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠疫情以來嚴格的社會隔離措施令本港未有出現明顯的流感爆發，惟隨入境安排放寬至「0+3」，季節性流感病例很可能因此輸入香港。他補充，只要市民在公共場所繼續佩戴口罩，高危、高暴露風險人群接種流感疫苗，估計只會出現「零星病例（sporadic cases）」或「小規模爆發（minor outbreaks）」，出現大型爆發風險不大。

另一政府抗疫專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅認為，若市民仍然佩戴口罩、接種流感疫苗，估計流感在本地流行情况將比外國樂觀。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

涉經被捕醫生獲免針紙 4公務員被捕 警稱曾檢視4人醫療背景 逐一審視涉案兩萬針紙
涉經被捕醫生獲免針紙 4公務員被捕 警稱曾檢視4人醫療背景 逐一審視涉案兩萬針紙
社工倘定罪將檢視註冊 教局3年一查教師刑事紀錄
社工倘定罪將檢視註冊 教局3年一查教師刑事紀錄
國泰疫後首聘空服員 底薪9100稱涵津貼月薪達1.7萬
國泰疫後首聘空服員 底薪9100稱涵津貼月薪達1.7萬
BA.2.75致星疫情反彈 衛署：已入港 潘烈文：「免疫逃逸」能力較高 未證病徵較重
BA.2.75致星疫情反彈 衛署：已入港 潘烈文：「免疫逃逸」能力較高 未證病徵較重
無打針空姐入稟促復職 審裁官：無權處理
無打針空姐入稟促復職 審裁官：無權處理
今波病人行得走得 亞博醫護：交流增
今波病人行得走得 亞博醫護：交流增
快測包缺貨 逾半康健中心停派 長者需求殷憂日後自費 醫衛局稱正展開採購
快測包缺貨 逾半康健中心停派 長者需求殷憂日後自費 醫衛局稱正展開採購
中大研究：院舍15%員工有染疫風險成「缺口」 籲防疫措施勿改
中大研究：院舍15%員工有染疫風險成「缺口」 籲防疫措施勿改
議員問小學何時復常 蔡若蓮：正爭取
議員問小學何時復常 蔡若蓮：正爭取
「傑斯」認煽動洗錢 囚32月充公487萬 最快年底獲釋 倘半年內未能交款加監5年
「傑斯」認煽動洗錢 囚32月充公487萬 最快年底獲釋 倘半年內未能交款加監5年
網台記者寒蟬：少談敏感時事 最多講疫情
網台記者寒蟬：少談敏感時事 最多講疫情
光城者成員求情：被捕前已割席展悔意
光城者成員求情：被捕前已割席展悔意
私了律師案 被告稱警籲「跟劇本認罪」換控較輕罪 警否認
私了律師案 被告稱警籲「跟劇本認罪」換控較輕罪 警否認
涉暴動赴台讀書男生無應訊 母：兒子無聽電話
涉暴動赴台讀書男生無應訊 母：兒子無聽電話
律政司料鏡騷墜屏涉刑事 指或人為疏忽 主辦單位：製作團隊頂尖非貪平
律政司料鏡騷墜屏涉刑事 指或人為疏忽 主辦單位：製作團隊頂尖非貪平
七一刺警案現場 警搜女生袋檢鎅刀控藏械
七一刺警案現場 警搜女生袋檢鎅刀控藏械
男賊試戴「二手撈」 趁店東轉身奪門而逃
男賊試戴「二手撈」 趁店東轉身奪門而逃
屋署稱樂意考慮保留標記蔴雀 着業主交建議保樓宇安全 景叔：樂意配合
屋署稱樂意考慮保留標記蔴雀 着業主交建議保樓宇安全 景叔：樂意配合
被問缺傳媒經驗 廣播處長張國財反問「邊個會有」
被問缺傳媒經驗 廣播處長張國財反問「邊個會有」
上任99日 李家超稱已訂KPI未公開
上任99日 李家超稱已訂KPI未公開
議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮
議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮
墮虛幣投資廣告騙局 上市公司高層失1660萬
墮虛幣投資廣告騙局 上市公司高層失1660萬
掟女友手機落海控盜竊 水警守行為
掟女友手機落海控盜竊 水警守行為
鐘表收藏家逃稅82萬罪成 還押候判
鐘表收藏家逃稅82萬罪成 還押候判
深水埗大閘蟹店火警
深水埗大閘蟹店火警
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】祥香下月結業 西環三寶剩一
【Emily】祥香下月結業 西環三寶剩一
【Emily】搬去灣仔商廈 東寶最快下月重開
【Emily】搬去灣仔商廈 東寶最快下月重開
【Emily】葡萄牙氣候特使 任駐港澳總領事
【Emily】葡萄牙氣候特使 任駐港澳總領事
【Emily】圖書館節今開鑼 回顧60年故事
【Emily】圖書館節今開鑼 回顧60年故事
【Emily】竹篙灣燈火通明
【Emily】竹篙灣燈火通明