BA.2.75致星疫情反彈 衛署：已入港 潘烈文：「免疫逃逸」能力較高 未證病徵較重

兩周個案沒再跌 防護中心料進「平台期」

本港昨日新公布4369宗新冠個案，3983宗屬本地個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，9月30日至10月6日，平均每日有3803宗個案，與再之前一周的4142宗幅度比較相似，過去兩周不見陽性個案進一步下跌，估計本港疫情已進入「平台期」。

「0+3」入境安排上月26日起實施，歐家榮表示，過去7天平均每日有298宗輸入個案，多於前7天的183宗，輸入個案現佔每日陽性個案的8%，而入境旅客有3%在機場檢測陽性，較9月初的1.5%稍微上升。他表示，「0+3」實施後抵港人數明顯上升，但需更多時間才知措施對輸入個案的影響。

新加坡日均4000宗 25%屬BA.2.75

歐補充，新加坡近日陽性個案、住院人數有明顯升幅，由每日2000多宗增至4000多宗。他解釋，當地現有25%個案帶BA.2.75，該病毒株流入新加坡令疫情「加速」，另引述研究稱BA.2.75有「免疫逃逸」，或導致二次感染，之前曾染疫或接種疫苗者未必有足夠免疫力預防感染。他指，本港有「零星」 帶相關病毒株的個案，但主要涉輸入個案，中心會密切注視病毒株在本地疫情的影響。

料流感冬季夾擊 曾浩輝：公院壓力相當

另一邊廂，衛生防護中心稱，流感隨踏入冬季在世界各地再次活躍（見另稿），由於過去兩年的防疫措施令流感在本地難以傳播，市民抵抗力逐漸減少，憂慮感染風險因而上升。曾浩輝形容，今年流感「可能比較兇猛」，而由於今年新冠及流感或有較大可能夾擊本港，將對公營醫療系統構成相當壓力，「始終兩樣嘢疊埋一齊威力都唔可以輕視」。

曾氏補充，以往在冬季流感季節有300至400宗相關離世個案，接種流感疫苗可減低長者近七至八成住院、死亡風險，呼籲各界盡早打針及佩戴口罩。

港大公共衛生學院教授潘烈文向本報稱，近日於輸入及本地個案發現BA.2.75.2或2.75，在每日進行基因排序分析的數千宗個案中，只有「相對很少數」個案帶有上述病毒株。本報向衛生防護中心查詢帶有BA.2.75及BA.2.75.2的個案數目，當中屬輸入及本地個案的佔比、個案詳情等，至截稿前未有回應。

潘烈文補充，Omicron已演化成多種病毒，BA.2.75的刺突蛋白與BA.1及BA.2相差較多，據外國經驗，接種疫苗後對此病毒的抗體水平或較差，而單純從實驗室數據、中和抗體水平來說，BA.2.75及BA.2.75.2免疫逃逸能力較高，惟現時未有證據顯示其引發的病徵是否較嚴重，故暫持觀望態度，籲市民不用過分憂慮。

許樹昌倡輸入病例全做基因排序分析

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，當進一步放寬外防措施時，本港應密切監察變異病毒株流入本地的情况，建議對所有輸入病例做基因排序分析。他指出，除了BA.2.75.2，應留意海外出現的多種變異病毒，例如BA.4.6、BF.7等，而更新第二代兩價疫苗對感染上述兩種病毒株能提供額外保護，建議盡快為所有高風險和高暴露人群提供相關疫苗。許同時重申，第一代疫苗仍可有效降低嚴重疾病、住院和死亡風險。

明報記者

（新冠疫情）