議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮

據醫衛局向立法會提供文件，港大深圳醫院截至上月收到並處理逾兩萬宗申請，已為合資格人士安排約5.4萬個診症預約，約4.6萬人次已接受服務；截至今年8月底，逾1.1萬名合資格長者曾在港大深圳醫院使用醫療券。

金融界陳振英稱數據反映居於內地的港人對醫療有需求，建議政府將計劃恆常化，並擴闊至在大灣區的三甲醫院推行類似安排；又指港澳居民健康服務中心8月30日在廣州黃埔開幕，在內地港人只能透過商業健康保險報銷收費，冀政府考慮將醫療券涵蓋該中心。

陳振英稱居內地港人有需求

盧：兩地醫院服務標準不同

盧寵茂表示，「特別支援計劃」下月9日屆滿，正檢視延長服務期。至於長者醫療券及「特別支援計劃」會否擴闊到其他內地醫療機構，盧稱目前醫療券已可支付港大深圳醫院的指定門診服務，而在大灣區其他醫療機構，即使三甲醫院，服務標準亦與香港不同，未有計劃延伸相關支援。