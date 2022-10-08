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議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮

【明報專訊】政府現時為居於內地大灣區城市的香港居民提供醫療支援，包括前年11月起推出「特別支援計劃」，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的慢性病患者，提供受資助的跟進診症服務；醫療券亦可用於港大深圳醫院。昨日立法會「促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會」會議上，有議員建議政府擴大相關服務至其他內地醫院，醫衛局長盧寵茂稱兩地醫院服務標準不同，暫不考慮。

據醫衛局向立法會提供文件，港大深圳醫院截至上月收到並處理逾兩萬宗申請，已為合資格人士安排約5.4萬個診症預約，約4.6萬人次已接受服務；截至今年8月底，逾1.1萬名合資格長者曾在港大深圳醫院使用醫療券。

金融界陳振英稱數據反映居於內地的港人對醫療有需求，建議政府將計劃恆常化，並擴闊至在大灣區的三甲醫院推行類似安排；又指港澳居民健康服務中心8月30日在廣州黃埔開幕，在內地港人只能透過商業健康保險報銷收費，冀政府考慮將醫療券涵蓋該中心。

陳振英稱居內地港人有需求

盧：兩地醫院服務標準不同

盧寵茂表示，「特別支援計劃」下月9日屆滿，正檢視延長服務期。至於長者醫療券及「特別支援計劃」會否擴闊到其他內地醫療機構，盧稱目前醫療券已可支付港大深圳醫院的指定門診服務，而在大灣區其他醫療機構，即使三甲醫院，服務標準亦與香港不同，未有計劃延伸相關支援。

相關字詞﹕醫療券 醫務衛生局 大灣區

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