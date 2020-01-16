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港聞二

上任99日 李家超稱已訂KPI未公開

【明報專訊】特首李家超在政綱中提出上任首100日內為工作訂下關鍵績效指標（KPI），及設工作組提交加快興建公屋工作建議。昨日是上任第99日，他在facebook發文稱，財政司正副司長分別領導的「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」已向他提交報告，他和團隊已就多個政策範疇訂立逾百項指標及KPI。

政府昨未即日公布KPI及兩份土地房屋小組報告，李家超說會將兩份報告建議納入施政報告，在公布時講解KPI。副財政司長黃偉綸預告，若其報告獲接納，有關公屋的各項新措施可望隨即開展。

公屋聯會總幹事招國偉指，最新公屋平均輪候時間達6年，短期內無望縮短輪候時間，認為政府若要訂立房屋指標，應先從每年可建公營房屋單位量入手。

實政圓桌立法會議員田北辰說，如果政府訂立KPI，預期都會公開，否則難以令人信服。不過他認為更重要是政府清楚表達會否考慮建議及政策落實時間表，「如果無時間表，何來KPI？」

田北辰：政策時間表更重要

學者：李面對二十大要交貨

政治學者盧兆興說，李家超在上任第99日提交KPI而未對外公開，相信是不同部門需協調及處理可行性問題，較理想是早一點完成。盧認為李籠統地做到政綱要求，又形容李面對中共二十大及年底到北京述職等，要盡快在房屋問題「交貨」。

相關字詞﹕李家超政綱 關鍵績效指標

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