港聞

港聞二

屋署稱樂意考慮保留標記蔴雀 着業主交建議保樓宇安全 景叔：樂意配合

【明報專訊】專營手雕麻將的「標記蔴雀」，其位於佐敦道唐樓樓梯底舖位，上月底收到屋宇署清拆令，指樓梯舖位置屬僭建，本月底前須拆除。屋宇署昨日回覆本報稱，絕非針對任何樓梯底地舖，而是逃生梯被收窄及欠耐火間隔，若業主提交合理建議，確保不會對樓宇及其他人構成明顯安全威脅，樂意考慮盡量保留相關地舖。標記負責人張景順（景叔）稱，對署方正面回應感開心，樂意配合署方提出的條件。

逃生路窄 促拆僭建物

屋宇署昨日回覆稱，相關執法行動是為了保障樓宇使用人的生命財產安全，絕非針對任何樓梯底地舖。署方指位於逃生樓梯地下出口的靠牆搭建物縮窄逃生途徑，有關僭建物必須拆除；至於樓梯底店舖與逃生樓梯之間的搭建物，有關間隔需要耐火，若業主經建築專業人士向該署提交其他合理建議，確保不會對樓宇及其使用人構成明顯安全威脅，該署「樂意考慮以令樓梯底的地舖盡量獲得保留」。署方又稱業主若有困難、需更多時間遵辦命令可提出理據，署方會按機制考慮。

署方指，前年11月15日油麻地新填地街火災後，署方和消防處巡查2800幢樓齡逾60年的樓宇，發現標記所在樓宇樓齡接近70年，有若干影響消防安全的僭建物，遂於去年5月向業主發清拆令，要求7月下旬前拆除。署方今年8月視察時發現清拆令未獲遵辦，當時租戶稱會諮詢建築專業人士意見提交其他方案。署方稱一直未收到消息，故上月中再次去信業主，促請盡快清拆僭建物。

標記蔴雀在佐敦屹立逾半世紀，其第三代傳人、年逾70的景叔昨稱，立法會議員梁文廣和油尖旺區議員何富榮早前先後協助，他會請兩人幫忙聯絡專業人士，了解如何配合署方要求；至於細節和所需時間，則有待專業人士評估才能預計。

相關字詞﹕屋宇署 標記蔴雀

上 / 下一篇新聞

涉經被捕醫生獲免針紙 4公務員被捕 警稱曾檢視4人醫療背景 逐一審視涉案兩萬針紙
涉經被捕醫生獲免針紙 4公務員被捕 警稱曾檢視4人醫療背景 逐一審視涉案兩萬針紙
社工倘定罪將檢視註冊 教局3年一查教師刑事紀錄
社工倘定罪將檢視註冊 教局3年一查教師刑事紀錄
國泰疫後首聘空服員 底薪9100稱涵津貼月薪達1.7萬
國泰疫後首聘空服員 底薪9100稱涵津貼月薪達1.7萬
BA.2.75致星疫情反彈 衛署：已入港 潘烈文：「免疫逃逸」能力較高 未證病徵較重
BA.2.75致星疫情反彈 衛署：已入港 潘烈文：「免疫逃逸」能力較高 未證病徵較重
澳紐流感個案達高峰 防護中心憂港爆發 歐家榮：3歲以下或從未接觸流感 重症風險增
澳紐流感個案達高峰 防護中心憂港爆發 歐家榮：3歲以下或從未接觸流感 重症風險增
無打針空姐入稟促復職 審裁官：無權處理
無打針空姐入稟促復職 審裁官：無權處理
今波病人行得走得 亞博醫護：交流增
今波病人行得走得 亞博醫護：交流增
快測包缺貨 逾半康健中心停派 長者需求殷憂日後自費 醫衛局稱正展開採購
快測包缺貨 逾半康健中心停派 長者需求殷憂日後自費 醫衛局稱正展開採購
中大研究：院舍15%員工有染疫風險成「缺口」 籲防疫措施勿改
中大研究：院舍15%員工有染疫風險成「缺口」 籲防疫措施勿改
議員問小學何時復常 蔡若蓮：正爭取
議員問小學何時復常 蔡若蓮：正爭取
「傑斯」認煽動洗錢 囚32月充公487萬 最快年底獲釋 倘半年內未能交款加監5年
「傑斯」認煽動洗錢 囚32月充公487萬 最快年底獲釋 倘半年內未能交款加監5年
網台記者寒蟬：少談敏感時事 最多講疫情
網台記者寒蟬：少談敏感時事 最多講疫情
光城者成員求情：被捕前已割席展悔意
光城者成員求情：被捕前已割席展悔意
私了律師案 被告稱警籲「跟劇本認罪」換控較輕罪 警否認
私了律師案 被告稱警籲「跟劇本認罪」換控較輕罪 警否認
涉暴動赴台讀書男生無應訊 母：兒子無聽電話
涉暴動赴台讀書男生無應訊 母：兒子無聽電話
律政司料鏡騷墜屏涉刑事 指或人為疏忽 主辦單位：製作團隊頂尖非貪平
律政司料鏡騷墜屏涉刑事 指或人為疏忽 主辦單位：製作團隊頂尖非貪平
七一刺警案現場 警搜女生袋檢鎅刀控藏械
七一刺警案現場 警搜女生袋檢鎅刀控藏械
男賊試戴「二手撈」 趁店東轉身奪門而逃
男賊試戴「二手撈」 趁店東轉身奪門而逃
被問缺傳媒經驗 廣播處長張國財反問「邊個會有」
被問缺傳媒經驗 廣播處長張國財反問「邊個會有」
上任99日 李家超稱已訂KPI未公開
上任99日 李家超稱已訂KPI未公開
議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮
議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮
墮虛幣投資廣告騙局 上市公司高層失1660萬
墮虛幣投資廣告騙局 上市公司高層失1660萬
掟女友手機落海控盜竊 水警守行為
掟女友手機落海控盜竊 水警守行為
鐘表收藏家逃稅82萬罪成 還押候判
鐘表收藏家逃稅82萬罪成 還押候判
深水埗大閘蟹店火警
深水埗大閘蟹店火警
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】祥香下月結業 西環三寶剩一
【Emily】祥香下月結業 西環三寶剩一
【Emily】搬去灣仔商廈 東寶最快下月重開
【Emily】搬去灣仔商廈 東寶最快下月重開
【Emily】葡萄牙氣候特使 任駐港澳總領事
【Emily】葡萄牙氣候特使 任駐港澳總領事
【Emily】圖書館節今開鑼 回顧60年故事
【Emily】圖書館節今開鑼 回顧60年故事
【Emily】竹篙灣燈火通明
【Emily】竹篙灣燈火通明