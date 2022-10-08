屋署稱樂意考慮保留標記蔴雀 着業主交建議保樓宇安全 景叔：樂意配合

逃生路窄 促拆僭建物

屋宇署昨日回覆稱，相關執法行動是為了保障樓宇使用人的生命財產安全，絕非針對任何樓梯底地舖。署方指位於逃生樓梯地下出口的靠牆搭建物縮窄逃生途徑，有關僭建物必須拆除；至於樓梯底店舖與逃生樓梯之間的搭建物，有關間隔需要耐火，若業主經建築專業人士向該署提交其他合理建議，確保不會對樓宇及其使用人構成明顯安全威脅，該署「樂意考慮以令樓梯底的地舖盡量獲得保留」。署方又稱業主若有困難、需更多時間遵辦命令可提出理據，署方會按機制考慮。

署方指，前年11月15日油麻地新填地街火災後，署方和消防處巡查2800幢樓齡逾60年的樓宇，發現標記所在樓宇樓齡接近70年，有若干影響消防安全的僭建物，遂於去年5月向業主發清拆令，要求7月下旬前拆除。署方今年8月視察時發現清拆令未獲遵辦，當時租戶稱會諮詢建築專業人士意見提交其他方案。署方稱一直未收到消息，故上月中再次去信業主，促請盡快清拆僭建物。

標記蔴雀在佐敦屹立逾半世紀，其第三代傳人、年逾70的景叔昨稱，立法會議員梁文廣和油尖旺區議員何富榮早前先後協助，他會請兩人幫忙聯絡專業人士，了解如何配合署方要求；至於細節和所需時間，則有待專業人士評估才能預計。