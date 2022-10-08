議員問小學何時復常 蔡若蓮：正爭取

稱流感高峰將至 放寬風險難料

小學目前維持半日面授課；中學全日返學門檻為90%學生打兩針並滿14天，下月1日起上調至3針。蔡若蓮稱，現階段有300多間中學恢復全日面授課。根據政府疫苗接種網頁，截至昨日，已打兩針及三針的3至11歲兒童，分別有72.4%和25.27%。

民建聯議員郭玲麗昨在會上指，隨着小學生接種率逐漸提升，加上高小學生要銜接升中，尤其有學習需要，局方有否設立復常時間表，讓小學恢復全日返學。選委會界別議員鄧飛認為，政府已放寬不少社交距離措施，家長和教師都期望小學恢復全日課。

狄志遠批局方檢視接種率屬拖延

社福界議員狄志遠則指出，仍有家長不願意帶子女接種，「家長仲問緊，5年後、10年後，會否有（接種新冠疫苗）後遺症呢？」他認為不可忽略家長憂慮，又質疑在勸服不到家長的情况下，局方繼續保守地檢視接種率是拖延時間，批評局方原地踏步，希望當局考慮突破方法，容許小學全日復課。

蔡若蓮稱局方正「爭取恢復正常」，未有交代小學何時可恢復全日返學。她多番提到小學生年紀小，要加倍小心制訂防疫工作，「會謹慎和循序漸進地朝復常目標進發」。她又稱，考慮恢復全日面授時，學校接種率是其一重要考慮因素，當局不希望因接種率低，導致學校有較高疫情風險，「所以一直幾艱難都好，我們都逐針逐針去勸，都希望小朋友打針」。

另外，目前全港學生在每個上課天要做快測，結果呈陰性才可回校。蔡若蓮指當局定期向有需要家庭的學生派發快測套裝，開支近一億元。

資小校長會：學界寄望下學期

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，學界普遍估計本學年上學期結束前，小學仍要維持半日課堂，不少小學校長都希望下學期可全日返學。她認為社會正邁向復常，「如果由社區開始放寬（防疫措施），一步步做，最終小學總應該恢復正常（全日返學）」。

（新冠疫情）