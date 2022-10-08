中大研究：院舍15%員工有染疫風險成「缺口」 籲防疫措施勿改

中大醫學院公共衛生及基層醫療學院團隊進行「耆冠」縱貫性研究，在13間院舍招募192名平均79歲的院友，以及48名平均55歲的員工。團隊今年7至8月抽取他們的血液樣本，做「無病毒中和性抗體檢測套組」分析，檢測體內抗體水平，發現逾30%抗體抑制值的樣本被定義為「陽性」，即血液樣本帶有可檢測水平以上的新冠病毒中和抗體。

接受研究的院友72%曾感染新冠病毒，以及接種最少兩劑科興疫苗，當中95名院友曾在抽血前的14至90天內接種疫苗；而接受研究的院舍員工有67%曾感染。

研究結果顯示，安老院舍院友對BA.4/5的血清保護率是50%，代表目前有50%院友仍有感染BA.4/5風險；院舍員工血清保護率則達85%，即15%有感染風險，團隊形容他們成為院舍「防疫缺口」。

團隊建議政府調撥資源，加強院舍員工核酸檢測，例如安排專員到院舍為員工檢測，並加快向院舍發放檢測結果等。

中大醫學院公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安指出，最近出現具免疫逃脫特性的Omicron亞型變種病毒株，人群社交活動增加、免疫力下降，均可導致社區感染人數上升，繼而增加入院和死亡人數，建議安老院舍院友打加強劑（包括第3針及第4針）及流感疫苗。

社聯冀允3針長者外出見家人

現時訪客到訪院舍前，須符合疫苗通行證要求並持48小時內核酸檢測陰性證明。社聯行政總裁蔡海偉昨在商台《政經星期六》稱，隨着社會復常，期望當局放寬探訪安排，例如安排已打3針長者外出與家人見面。

（新冠疫情）