快測包缺貨 逾半康健中心停派 長者需求殷憂日後自費 醫衛局稱正展開採購

醫衛局回覆本報查詢時表示，因應政府整體快測包存貨減少，正開展新一輪採購，其間會調整派發優次，以確保風險較高的群組有較充足供應。局方指，今年4至9月已向60歲或以上長者派發逾2290萬份測試套裝，各服務單位均因應其供應量自行派發，派完即止。

各地區康健中心及康健站今年4月起向60歲或以上長者派發快測包，每人每日限取一盒，一盒5套測試劑。本報以各康健站或中心的公告作統計及致電查詢，5個中心指因政府缺貨將於下周停派，有3個已暫停，7個仍可繼續派。

記者昨晨到東區地區康健站觀察，該站貼出告示稱下周一起停派快測包。該站昨晨9時半開始派發，開門前已有14人排隊，15分鐘內已向約30人派發。62歲的劉女士早上9時抵該站排頭位，她說家住鰂魚涌，步行10多分鐘便到中心，十分方便，作為退休長者希望「慳得就慳」，平時如感不適、外出回家也會做快測，惟日後或要自費購買。

有長者跨區領 稱3日一測

67歲已退休的郭女士家住南區，由於南區無康健中心，她昨晨用樂悠卡乘巴士到東區領取。她稱間中會來取檢測包，昨日得知服務將暫停，打算今天再來；快測包打算送給需上班的朋友，自己外出與朋友用膳前也會先做快測，平均每3天一次。

東區地區康健站項目統籌主管馬麗霞表示，該中心通常開門首15分鐘最多人領快測包，一天約派150份。她表示，政府每周會向中心提供快測包，但最近料因物流原因缺貨，又稱不少長者求安心，但因經濟原因不想自費，故定期來領取。

社協倡快測包郵寄高風險者

社協幹事彭鴻昌表示，現時出入多個地方須快測陰性證明，快測包支出對基層家庭或無收入長者是沉重負擔，政府應繼續向有需要者提供，保障市民不為經濟原因限制自由。他說，各區只設一個康健中心或康健站，如非住附近或不知此領取途徑，建議政府考慮郵寄予疫情嚴重的地區或高風險人士，並繼續在長者中心派發。

身兼東區區議員的立法會議員郭偉強認為，社會復常初段，為鼓勵市民自願快測，政府應為有需要市民購入更多快測包。

社福界立法會議員狄志遠則認為政府處事「論盡」，應在缺貨前做好準備，他擔心有基層因無快測包而不檢測，增加風險。

明報記者

（新冠疫情）