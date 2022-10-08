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國泰疫後首聘空服員 底薪9100稱涵津貼月薪達1.7萬

【明報專訊】國泰航空昨起一連兩日招聘機艙服務員，為新冠疫情以來首次，初級機艙服務員每月底薪9100元，國泰稱如飛行時數達90小時，連同外站及其他津貼，月薪可達1.7萬元，形容薪酬待遇「在市場上有競爭力」，可吸引人才加入。目前國泰運載力為疫前16%，稱有信心年底回復至疫前三分之一。國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，疫前大多數員工獲編排飛70至80小時，質疑未必人人飛足90小時，如值勤即日來回中短途機，更「一蚊外站津貼都攞唔到」，形容外站津貼金額浮動，難保證月薪1.7萬元。

國泰稱仍有吸引力 應徵者有熱誠

國泰機艙服務部總經理毛潔瓊承認現時航班量少，部分員工一個月或只飛一班機，「但飛長途會有津貼」，指國泰未來陸續增加航班，有信心現時入職者日後可飛足90小時。被問底薪9100元有否吸引力，毛稱現時薪酬與以往不同，認為仍有吸引力，舉例公司提供21日年假，又稱不少有志加入航空業者均有熱誠，相信應徵者會着重服務市民及貢獻香港意義。她說，9月至今已收過千份機艙服務員入職申請，昨及今兩日安排約200人面試。

工會質疑飛90小時亦難達聲稱月薪

蕭詠恩表示，國泰聲稱飛90小時連津貼可有1.7萬元月薪，她稱據悉初級機艙服務員底薪按飛行70小時計算，即時薪約130元；她分析，減去飛90小時獲1萬多元飛行時數薪酬後，餘下5000多元為外站津貼，質疑未必可掙取如此高額津貼。蕭稱，疫前員工平均每月僅獲編一至兩班長途機，外站津貼不多，以香港直飛英國曼城留宿當地24小時為例，津貼額90多英鎊，約800多港元。

約400前機師空服員回巢 薪酬等同新人

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會前日發聲明指機師人手不足，國泰企業事務總經理黃文傑表示，現時國泰約有6000名機艙服務員及2500名機師，「0＋3」後本月已增400航班，未來首要任務為提升運力，將調配三成正停泊外國的飛機回港，未來18至24個月目標聘請約4000名前線，包括2000名機艙服務員及700名機師，「為未來復常鋪路」。 黃稱，已有約300多名前機師及100多名前機艙服務員回巢，「基於目前僅招聘初級機艙服務員」，舊人回巢薪酬同新入職者，但未來不排除開放其他職級招聘。

中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國昨於港台《千禧年代》形容，香港恢復國際航空樞紐地位需依靠國泰，政府應更積極統籌監督，估計整體本港今年底或可恢復三成航班，明年底回復至六七成。

招聘日於旺角一間酒店舉行，現於名店當零售員，35歲的張先生昨應徵，稱事前已知底薪9000多元，但對航空業前景樂觀，認為有晉升加薪機會。

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