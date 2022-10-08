社工倘定罪將檢視註冊 教局3年一查教師刑事紀錄

社總會長張志偉表示，一旦涉案社工有刑事案底，每年續牌時需要申報，再由社工註冊局判斷是否續牌，局方或會要求續牌者遞交更多文件解釋；如被投訴專業失當，局方會因應投訴性質再處理。

社總：當局或待判決後決定跟進

至於涉案社工是否違反公務員紀律守則，張志偉稱有人入稟高等法院司法覆核，政府早前廢除涉案醫生簽發逾兩萬張「免針紙」的做法違法；加上部分涉案者案件仍在調查，待案件最終判決後，公務員事務局才能判斷是否要跟進，包括停職、發警告信或解僱等，局方或會一併考慮涉案社工的工作地點，是否規定要打針等因素決定跟進方式。

至於另一名被捕人為小學官校教師，根據教育局去年一份有關「學校教學及非教學人員的聘任」的通告，提及局方重視教師和校長的專業操守，若註冊教師曾干犯嚴重罪行或作出違法行為，局方會考慮取消其註冊。文件又提到，局方在2021／22學年起，每3年查核一次所有註冊教師的全面刑事紀錄，以杜絕漏報或隱瞞的遺漏個案，及填補註冊教師在中斷服務期間涉事未報的情况。

朱國強：教師刑事罪成影響資格

教育界立法會議員朱國強稱，若涉及性侵犯等嚴重罪行，教育局一般會要求涉事教師停職；若涉事教師被刑事定罪，局方會按程序跟進，不排除會影響其公積金和教師專業資格。