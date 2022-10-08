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涉經被捕醫生獲免針紙 4公務員被捕 警稱曾檢視4人醫療背景 逐一審視涉案兩萬針紙

【明報專訊】警方昨再拘捕4人，警方指各人涉嫌多次購買由早前被捕或被通緝的醫生發出的「新冠疫苗醫學豁免證明書」（俗稱「免針紙」），4人均為公務員，分別來自社署和教育局，當中包括社工及官校教師。警方承認調查時曾檢視被捕人的醫療背景，並會逐一審視涉案醫生發出的所有免針紙，了解有否可疑。

公務員事務局昨回覆本報查詢，稱不評論個別個案，表示知悉警方正調查事件，將會配合，又指非常重視政府僱員的品行操守，如有個別人員涉嫌違法或違紀，定必按既定機制嚴肅處理。本報另向教育局及社署查詢，兩者均回覆稱不作評論。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫稱，不會只調查公務員，目標人物的職業背景並非最大考慮，「高官又好，普通市民又好」，有合理懷疑犯法便會拘捕。

涉串謀詐騙 包括社工官校教師

警方早前拘捕6名醫生及通緝1名醫生涉嫌濫發「免針紙」。西九龍總區重案組昨早聯同港島總區及元朗警區在天水圍、觀塘、沙田及紅磡再拘捕多4名本地女子，年齡25至48歲，涉嫌串謀詐騙，並搜查其位於灣仔、黃大仙及油尖區的工作地點，4人仍被扣查。據了解，4人包括社署社工、社工助理、社署會計主任及廣東道官立小學教師。截至昨日涉及「免針紙」案件累計39人被捕，包括26名顧客及7名診所職員。

消息指4人健康沒特別病歷

求診時只需回答「是」

昨被捕4人涉嫌較早前分別向其中5間涉案診所，以500至2500元多次獲得「免針紙」。據了解，其中兩人各取得兩張免針紙，另兩人則各取得3張，合共10張；分別在今年初至7月期間取免針紙自用，部分針紙屬續期，部分未到期再取，不排除部分人認為取得多於一張會較「穩陣」。

據了解，4名被捕人沒特別病歷，身體健康，在朋友間互傳消息得知取免針紙途徑，到診所時沒特別透露原因，或由涉案醫生詢問身體狀况的預設問題，他們只需要回答「是」就足夠；警方多個警區仍在分析涉案的兩萬多張針紙，如有可疑會進一步與部門聯絡，以便取得更多證據，惟暫時沒統計調查進度。

警稱非持有問題免針紙「就拘捕你」

政府早前宣布7名懷疑濫發免針紙醫生所發出合共逾兩萬張免針紙，將於下周三失效。被問及持有該批免針紙的人會否被捕，鍾雅倫稱，「不是你持有該醫生發出的免針紙等同犯法，不是這個意思，不會因為有這些醫生發出的免針紙，我們就會拘捕你。」他表示，警方會審視所有證據、分析其他因素及取得醫療專家的專業意見，評估後再拘捕，拘捕時要有合理懷疑他們作虛假聲明或資料取得免針紙。至於詳細準則如何，鍾表示牽涉調查手法不便透露。

鍾雅倫又批評涉案公務員行為「自私」，部分人需經常接觸兒童及長者，指他們作為公僕「更應以身作則；以違法手段騙取免針紙，不單令自己承受感染風險，亦會令身邊同事、以至令市民增加（染疫）風險」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕公務員事務局 免針紙

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