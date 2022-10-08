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2022年10月8日星期六
港聞二
涉經被捕醫生獲免針紙 4公務員被捕 警稱曾檢視4人醫療背景 逐一審視涉案兩萬針紙
社工倘定罪將檢視註冊 教局3年一查教師刑事紀錄
國泰疫後首聘空服員 底薪9100稱涵津貼月薪達1.7萬
BA.2.75致星疫情反彈 衛署：已入港 潘烈文：「免疫逃逸」能力較高 未證病徵較重
澳紐流感個案達高峰 防護中心憂港爆發 歐家榮：3歲以下或從未接觸流感 重症風險增
無打針空姐入稟促復職 審裁官：無權處理
今波病人行得走得 亞博醫護：交流增
快測包缺貨 逾半康健中心停派 長者需求殷憂日後自費 醫衛局稱正展開採購
中大研究：院舍15%員工有染疫風險成「缺口」 籲防疫措施勿改
議員問小學何時復常 蔡若蓮：正爭取
「傑斯」認煽動洗錢 囚32月充公487萬 最快年底獲釋 倘半年內未能交款加監5年
網台記者寒蟬：少談敏感時事 最多講疫情
光城者成員求情：被捕前已割席展悔意
私了律師案 被告稱警籲「跟劇本認罪」換控較輕罪 警否認
涉暴動赴台讀書男生無應訊 母：兒子無聽電話
律政司料鏡騷墜屏涉刑事 指或人為疏忽 主辦單位：製作團隊頂尖非貪平
七一刺警案現場 警搜女生袋檢鎅刀控藏械
男賊試戴「二手撈」 趁店東轉身奪門而逃
屋署稱樂意考慮保留標記蔴雀 着業主交建議保樓宇安全 景叔：樂意配合
被問缺傳媒經驗 廣播處長張國財反問「邊個會有」
上任99日 李家超稱已訂KPI未公開
議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮
墮虛幣投資廣告騙局 上市公司高層失1660萬
掟女友手機落海控盜竊 水警守行為
鐘表收藏家逃稅82萬罪成 還押候判
深水埗大閘蟹店火警
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【Emily】祥香下月結業 西環三寶剩一
【Emily】搬去灣仔商廈 東寶最快下月重開
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【Emily】圖書館節今開鑼 回顧60年故事
【Emily】竹篙灣燈火通明
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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