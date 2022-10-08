鐘表收藏家逃稅82萬罪成 還押候判

稱雜誌幾無收入 不知要報車位收入

控方案情指出，被告吳立基（59歲）代表其獨資的建基保安工程公司，與騰傑國際有限公司簽定《名錶傳奇》雜誌合約，被告負責招攬廣告商，控制雜誌的印刷成本。審訊時辯方曾稱，被告認為雜誌的銷售收入，在扣除發行費後，淨收入近乎零甚至是負數，故在報稅時沒將銷售收入計算在內。

區域法院暫委法官周燕珠昨裁決時反駁，《名錶傳奇》必然有銷售量，才會吸引著名品牌落廣告，被告稱雜誌幾乎沒收入的說法「不單止毫無憑據，亦令人難以信服」，同時反映被告計算的總收入錯誤，蓄意漏報實際營業額。

向稅局歸還205萬 望從輕發落

至於涉及漏報車位租金收入的3項控罪，周官不接納被告不知道須申報，認為被告有大專學歷，自1986年起工作，案發時年約50歲，每月直接收取約2000元車位租金，「怎會不知道車位租金要申報」，顯然是蓄意連續3年瞞報，裁定他罪成。

辯方求情稱被告無案底，在鐘表界有相當地位及貢獻，自2005年受品牌及政府邀請出席講座。辯方又稱，稅務局自2013年向被告查詢報稅問題，2015年曾搜查其住所，直至被告被捕及受審，案件纏繞9年，為被告帶來不少精神壓力。被告於2015至2018年已向稅務局歸還205萬元，遠超控罪涉及的80多萬元，望法庭從輕發落。

【案件編號：DCCC 57/21】