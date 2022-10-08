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墮虛幣投資廣告騙局 上市公司高層失1660萬

【明報專訊】一名上巿公司女副總裁誤信社交平台廣告，墮入加密貨幣投資騙局，遭自稱投資專家的騙徒誘使到虛假交易平台投資，其後為交保證金取回得益，向銀行貸款，連同積蓄遭騙去逾1660萬元，警方正追緝9名涉案人。

案中受騙女子姓陳，56歲，居於港島東區，為本港一間上巿公司的副總裁，負責人力資源。警方經初步調查，將案列作「以欺騙手段取得財產」，交東區警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

任副總裁 誤信Line廣告

警方於周一（3日）接獲女事主報案，她表示於7月使用網上通訊平台Line，點擊一個廣告以獲取投資加密貨幣資訊，其後連結至一個網站，並按指示輸入個人資料，包括姓名及電話。其後她接獲一名男子透過WhatsApp來電，他自稱是投資加密貨幣專家，建議事主到一個網上應用程式投資，聲稱可獲豐厚回報。

事主不虞有詐，於7月底至8月底期間，將等值360萬元的泰達幣（USDT）及等值520萬元的以太幣（ETH），先後10次轉帳到指定8個不同持有人的加密貨幣戶口。其後，該投資專家聲稱如要提取全數收益，事主需再繳交保證金。事主遂向銀行借款約550萬元，於上月連同積蓄，先後8次共轉帳等值780萬元的泰達幣到其中一個電子加密貨幣戶口，惟之後事主無法再聯絡該名專家，向朋友詢間意見時才驚覺墮入騙局，於是報案。

警追緝9人 包括「加密幣專家」

警方經調查後，發現事主輸入資料的網站及投資網站均屬虛假平台，案中事主共損失約1665.2萬元。警方正追緝9名涉案騙徒，包括自稱加密貨幣專家的男子及8名電子錢包持有人。

相關字詞﹕以太幣 泰達幣 副總裁 上市公司 投資騙案 加密貨幣

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