七一刺警案現場 警搜女生袋檢鎅刀控藏械

女警陳鳳珊供稱，當晚10時許接到上司通知有同僚受傷，奉命到記利佐治街附近圍封。陳稱，看到被告與一名男子交談並有眼神交流，「但唔敢望我哋」，兩人長期逗留封鎖區外圍，被告抱着一隻狗玩偶，懷疑她藏有武器，故與另一名女警戴順卿搜被告身，在其斜揹袋中搜出一個「香港」字樣的小袋，裏面有一把鎅刀，遂拘捕她。

被告稱鎅刀用作切番梘 事後沒執袋

案件表證成立，被告朱倩欣（現19歲）出庭作供。她稱曾搬到旅舍暫住，會使用番梘洗衣，並用鎅刀把番梘切碎，其後沒有執袋。朱續稱，當日與弟弟及表妹到銅鑼灣看電影及逛街後，她獨自留在銅鑼灣欣賞風景及人流，並回應控方盤問時稱，她喜歡「萬裏挑一」的感覺，可以欣賞各人的舉動及警方的步姿，並重申當時不知道自己藏有鎅刀。

【案件編號：ESCC 2867/21】