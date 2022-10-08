律政司料鏡騷墜屏涉刑事 指或人為疏忽 主辦單位：製作團隊頂尖非貪平

據了解，主辦單位事後全面檢視資料，已完成內部調查，由於部分內容或涉及證供，認為需待政府報告公布後才交代會較「穩妥」。MIRROR早前宣布休團兩個月，為免把回應的壓力集中在歌手身上，加上考慮到公眾期望主辦單位有交代，故昨再就事件發聲明。聲明中強調，成本非首要考慮，據悉今次演唱會是MIRROR首次紅館演出，製作費不可能「貪平」，即使與其他紅館演唱會成本相比，都是高成本製作。

康文署：工作小組調查近尾聲

康文署昨回應稱，負責的工作小組調查工作已接近尾聲，完成後會盡快整理相關報告並公布。

回應早前「好像選擇了沉默」

主辦單位：盼調查有結果方交代

主辦單位大國文化及MakerVille昨發表聲明，形容事件對公司整個團隊及MIRROR都是沉重打擊，對於事故對歌迷及社會大眾造成的困擾，當中的歉意與難過屬「難以筆墨」形容。主辦單位解釋，這段日子沒有不斷對外交代，「好像選擇了沉默」，主要希望待政府專家小組及各部門調查有最終結果，及專心照顧傷者需要；由於得悉調查工作已近尾聲，冀在有限空間下交代更多資料。

聲明稱，公司聘請專家事後蒐羅資料，包括演唱會籌備流程及安排、提交的文件及現場檢查報告，及曾建議的額外安全措施等；又稱明白公眾對MIRROR演唱會有極高期許，故委聘的製作團隊在業內被視為頂尖，強調「絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本更非我們首要考慮因素」。

總承辦商藝能工程在大中華區的演唱會行業有逾30年經驗，曾舉辦逾600場演唱會，近年包辦近一半紅館演唱會；演唱會監製林浩源（fran9）多年來一直替不少一線歌手和組合構思及設計演唱會。

稱與受傷舞者有聯繫 承擔醫療費

聲明提及事故發生後，主辦單位與3名受傷舞者包括李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac）及其家人聯繫，承諾承擔一切醫療費用及提供各方面適切支援；事發後亦有與舞者見面，及與舞者代表保持聯絡提供協助，並對受事件影響的舞者深感抱歉。公司稱會汲取經驗，兩個月以來已展開內部工作流程檢視，諮詢專家及第三方意見以提升工作環境規格，令台前幕後團隊能更專注作品。