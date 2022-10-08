港聞

港聞二

律政司料鏡騷墜屏涉刑事 指或人為疏忽 主辦單位：製作團隊頂尖非貪平

【明報專訊】男團MIRROR紅館演唱會墜屏傷人事故至今逾兩個月，據悉警方和政府跨部工作小組已取得律政司法律意見，初步相信涉及刑事成分，當中或有「人為疏忽」，工作小組最快下周再開會討論。主辦單位大國文化及MakerVille昨發聲明，稱事後已立即聘請獨立第三方專家協助調查，將於當局調查結果公布後，在不影響法律程序下向公眾交代；又強調演唱會總承辦商及監製經驗豐富，「絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本更非我們首要考慮因素」。

據了解，主辦單位事後全面檢視資料，已完成內部調查，由於部分內容或涉及證供，認為需待政府報告公布後才交代會較「穩妥」。MIRROR早前宣布休團兩個月，為免把回應的壓力集中在歌手身上，加上考慮到公眾期望主辦單位有交代，故昨再就事件發聲明。聲明中強調，成本非首要考慮，據悉今次演唱會是MIRROR首次紅館演出，製作費不可能「貪平」，即使與其他紅館演唱會成本相比，都是高成本製作。

康文署：工作小組調查近尾聲

康文署昨回應稱，負責的工作小組調查工作已接近尾聲，完成後會盡快整理相關報告並公布。

回應早前「好像選擇了沉默」

主辦單位：盼調查有結果方交代

主辦單位大國文化及MakerVille昨發表聲明，形容事件對公司整個團隊及MIRROR都是沉重打擊，對於事故對歌迷及社會大眾造成的困擾，當中的歉意與難過屬「難以筆墨」形容。主辦單位解釋，這段日子沒有不斷對外交代，「好像選擇了沉默」，主要希望待政府專家小組及各部門調查有最終結果，及專心照顧傷者需要；由於得悉調查工作已近尾聲，冀在有限空間下交代更多資料。

聲明稱，公司聘請專家事後蒐羅資料，包括演唱會籌備流程及安排、提交的文件及現場檢查報告，及曾建議的額外安全措施等；又稱明白公眾對MIRROR演唱會有極高期許，故委聘的製作團隊在業內被視為頂尖，強調「絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本更非我們首要考慮因素」。

總承辦商藝能工程在大中華區的演唱會行業有逾30年經驗，曾舉辦逾600場演唱會，近年包辦近一半紅館演唱會；演唱會監製林浩源（fran9）多年來一直替不少一線歌手和組合構思及設計演唱會。

稱與受傷舞者有聯繫 承擔醫療費

聲明提及事故發生後，主辦單位與3名受傷舞者包括李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac）及其家人聯繫，承諾承擔一切醫療費用及提供各方面適切支援；事發後亦有與舞者見面，及與舞者代表保持聯絡提供協助，並對受事件影響的舞者深感抱歉。公司稱會汲取經驗，兩個月以來已展開內部工作流程檢視，諮詢專家及第三方意見以提升工作環境規格，令台前幕後團隊能更專注作品。

相關字詞﹕大國文化 MIRROR演唱會嚴重事故

上 / 下一篇新聞

涉經被捕醫生獲免針紙 4公務員被捕 警稱曾檢視4人醫療背景 逐一審視涉案兩萬針紙
涉經被捕醫生獲免針紙 4公務員被捕 警稱曾檢視4人醫療背景 逐一審視涉案兩萬針紙
社工倘定罪將檢視註冊 教局3年一查教師刑事紀錄
社工倘定罪將檢視註冊 教局3年一查教師刑事紀錄
國泰疫後首聘空服員 底薪9100稱涵津貼月薪達1.7萬
國泰疫後首聘空服員 底薪9100稱涵津貼月薪達1.7萬
BA.2.75致星疫情反彈 衛署：已入港 潘烈文：「免疫逃逸」能力較高 未證病徵較重
BA.2.75致星疫情反彈 衛署：已入港 潘烈文：「免疫逃逸」能力較高 未證病徵較重
澳紐流感個案達高峰 防護中心憂港爆發 歐家榮：3歲以下或從未接觸流感 重症風險增
澳紐流感個案達高峰 防護中心憂港爆發 歐家榮：3歲以下或從未接觸流感 重症風險增
無打針空姐入稟促復職 審裁官：無權處理
無打針空姐入稟促復職 審裁官：無權處理
今波病人行得走得 亞博醫護：交流增
今波病人行得走得 亞博醫護：交流增
快測包缺貨 逾半康健中心停派 長者需求殷憂日後自費 醫衛局稱正展開採購
快測包缺貨 逾半康健中心停派 長者需求殷憂日後自費 醫衛局稱正展開採購
中大研究：院舍15%員工有染疫風險成「缺口」 籲防疫措施勿改
中大研究：院舍15%員工有染疫風險成「缺口」 籲防疫措施勿改
議員問小學何時復常 蔡若蓮：正爭取
議員問小學何時復常 蔡若蓮：正爭取
「傑斯」認煽動洗錢 囚32月充公487萬 最快年底獲釋 倘半年內未能交款加監5年
「傑斯」認煽動洗錢 囚32月充公487萬 最快年底獲釋 倘半年內未能交款加監5年
網台記者寒蟬：少談敏感時事 最多講疫情
網台記者寒蟬：少談敏感時事 最多講疫情
光城者成員求情：被捕前已割席展悔意
光城者成員求情：被捕前已割席展悔意
私了律師案 被告稱警籲「跟劇本認罪」換控較輕罪 警否認
私了律師案 被告稱警籲「跟劇本認罪」換控較輕罪 警否認
涉暴動赴台讀書男生無應訊 母：兒子無聽電話
涉暴動赴台讀書男生無應訊 母：兒子無聽電話
七一刺警案現場 警搜女生袋檢鎅刀控藏械
七一刺警案現場 警搜女生袋檢鎅刀控藏械
男賊試戴「二手撈」 趁店東轉身奪門而逃
男賊試戴「二手撈」 趁店東轉身奪門而逃
屋署稱樂意考慮保留標記蔴雀 着業主交建議保樓宇安全 景叔：樂意配合
屋署稱樂意考慮保留標記蔴雀 着業主交建議保樓宇安全 景叔：樂意配合
被問缺傳媒經驗 廣播處長張國財反問「邊個會有」
被問缺傳媒經驗 廣播處長張國財反問「邊個會有」
上任99日 李家超稱已訂KPI未公開
上任99日 李家超稱已訂KPI未公開
議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮
議員倡醫療券可內地用 盧寵茂不考慮
墮虛幣投資廣告騙局 上市公司高層失1660萬
墮虛幣投資廣告騙局 上市公司高層失1660萬
掟女友手機落海控盜竊 水警守行為
掟女友手機落海控盜竊 水警守行為
鐘表收藏家逃稅82萬罪成 還押候判
鐘表收藏家逃稅82萬罪成 還押候判
深水埗大閘蟹店火警
深水埗大閘蟹店火警
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】祥香下月結業 西環三寶剩一
【Emily】祥香下月結業 西環三寶剩一
【Emily】搬去灣仔商廈 東寶最快下月重開
【Emily】搬去灣仔商廈 東寶最快下月重開
【Emily】葡萄牙氣候特使 任駐港澳總領事
【Emily】葡萄牙氣候特使 任駐港澳總領事
【Emily】圖書館節今開鑼 回顧60年故事
【Emily】圖書館節今開鑼 回顧60年故事
【Emily】竹篙灣燈火通明
【Emily】竹篙灣燈火通明