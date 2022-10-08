涉暴動赴台讀書男生無應訊 母：兒子無聽電話

母人事擔保 3萬元保釋金充公

被告羅樂文為台灣國立大學電影系學生。庭上透露，案件2019年8月首次提堂，被告同年9月獲准離港讀書，條件包括母親提供3萬元人事擔保、須按時回港應訊，並於回港後通知警方等。案件後來多次提訊，被告均按時回港。直至2021年12月的審前覆核，被告首次缺席聆訊，及後沒有返港受審。

法官王詩麗表示，被告母親身為人事擔保人，有責任將被告帶上法庭。母親解釋，起初一直與兒子保持聯絡，惟兒子2021年6月大學畢業後，沒有訂機票回港，亦沒有聯絡她。母親承認沒有履行擔保人責任，不反對法庭充公其擔保金。

法官考慮後稱，被告事前知悉聆訊日程，但沒有解釋缺席的原因，裁定被告刻意缺席聆訊，下令全數充公保釋金。翻查資料，與羅樂文同案的10人之中，其中兩人承認暴動罪、7人受審後罪成，一人罪脫，刑期最重者被判囚4年4個月。

【案件編號：DCCC337-6/20（已合併）】

（反修例風暴）