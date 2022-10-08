私了律師案 被告稱警籲「跟劇本認罪」換控較輕罪 警否認

被告唐健帮（32歲）否認暴動及有意圖而傷人罪，其餘3人早前經認罪協商，承認非法集結及有意圖而傷人罪。控方指出，唐健帮警誡下承認曾襲擊陳子遷，辯方則爭議被告沒有招認犯案，展開「案中案」處理口頭招認及警誡會面片段能否呈堂。

稱警從後捉頸要脅「拉埋你女友」 警否認

余姓偵緝警員739於前年6月30日，偕警員11767、13153及警長34162到慈正邨拘捕被告；余昨出庭作供。辯方指出余在截停被告時不發一言，從後捉住被告的頸項，要求他合作，否則「連你女友都一齊拉埋」。余昨於庭上回應「我無咁講」，亦否認他沒施行警誡被告。

稱警要求全裸搜身言語侮辱 警否認

另余曾在記事冊補充，被告被捕時解釋被搜出的衣物，「就係我當日打律師時著上身嘅嘢」，辯方稱，余當時僅命令被告簽署確認，不讓他閱讀記事冊；余否認。辯方續指，警方要求被告在會面室全裸搜身，被告一度要求警員關門，警員11767則說「畀人拉要搜身就怕醜呀？咁你去打人嗰陣時又唔見你怕醜」，被告就範，搜身時不斷遭警員侮辱；在錄取口供前，被告稱不記得案發當天去過哪裏，余則說「我講個劇本你聽，你同我認咗佢，我就試下同阿sir講，搵條再輕啲嘅控罪告你」，亦不准被告聯絡家人或律師，反問「搵咩律師啫？我哋夠晒料做你」。

警員要求被告承認參與當日的遊行及傷人，被告回應「我無打人」，警員13153則脅迫道，「係咪要告你大鑊啲呀？」隨後余帶被告去洗手間時，叮囑被告稍後錄影會面時「知道應該點講啦」，余一一否認辯方的說法。審訊下周一（10日）續。

【案件編號 DCCC 65、66/21】

（反修例風暴）