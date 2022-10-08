網台記者寒蟬：少談敏感時事 最多講疫情

陳珏明：減到就嚟無嘢講

陳珏明表示，傑斯案帶來寒蟬效應，以往不少網台以鮮明立場吸引觀眾，在現時法律及社會環境下不少網台已「自我禁聲」。陳提及，法官指涉案言論包含粗言穢語，惟傳媒工作者一般以列舉事實為主，甚少用情緒化字眼；面對法律界線，記者更應謹守專業保持理性。他近期主持網台節目，講得最多是疫情議題，因疫情趨勢建基於數字，可客觀鋪陳。

楊：講粗口同煽動有咩直接關係？

楊健興認為，無論是2014年雨傘運動或者2019年反修例運動，社會變化催生不同風格網台，體現香港是自由社會，不過現時法律紅線之下，時事評論空間愈來愈窄。對於傑斯案，楊指涉案節目發表粗言原則上沒違法，一般只有持牌電視台播放粗口內容才被投訴，「講粗口同煽動有咩直接關係？大家唔知道點樣界定」。

國安法實施逾兩年 多網媒停運

國安法至今實施兩年多，網媒生態變化不少。2021年7月，網台D100停播免費的PBS台，加山傳播11月遣散在港成員。同年12月，警方國安處拘捕「立場新聞」 署任總編輯林紹桐及前總編輯鍾沛權等人，立場新聞約6100萬元資產被凍結，宣布停運。今年1月，「眾新聞」遣散所有員工，「癲狗日報」亦宣告停運。

（港區國安法）