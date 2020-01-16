「傑斯」認煽動洗錢 囚32月充公487萬 最快年底獲釋 倘半年內未能交款加監5年

被告為尹耀昇（54歲）及助手利寶麗（52歲）。尹耀昇被控串謀作出具煽動意圖的作為及洗黑錢等共10罪，早前承認其中4罪。法官判刑後，下令餘下6罪留在法庭存檔不予起訴。尹耀昇在散庭前向公眾席鞠躬，據悉最快今年年底獲釋。

官斥主持節目宣揚港獨 挑戰法律

法官判刑時稱，本案情節極嚴重，其中煽動罪最高判囚兩年，法庭考慮案情後，採納21個月為量刑起點。法官表示，事發於2020年2月至11月間，尹耀昇共39次主持節目，其間本港發生大規模暴動及非法集結，在此社會背景下宣揚港獨、煽動「私了」政府官員及推動「35+初選」等，明顯加劇破壞社會安寧的風險，猶如「火上加油」。法官又稱，傳媒具影響力，尹在網台發表煽動言論，更在《港區國安法》生效持續犯案，顯然挑戰法律。

官逐一駁求情重點 僅就認罪減刑

法官逐一反駁辯方的求情重點，稱不接納辯方所說尹耀昇只是「快言快語」，一時鹵莽發表煽動言論，及不涉個人利益犯案（見表）。法官認為，涉案節目「不上頻道」於YouTube平均觀看次數超過3萬，全世界網民都可瀏覽，又指尹以口才見稱、以口才掙取收入，斥辯方說法「匪夷所思」。法官認為，本案量刑考慮阻嚇，僅就認罪減刑，就煽動罪判囚14個月。

法官指尹耀昇指示利寶麗處理財產，屬案中主腦，就餘下3項洗黑錢罪判囚12至20個月。部分刑期分期執行，尹總刑期為32個月監禁。法官下令充公逾487萬元資產，如尹無法在半年限期內交款，將加監5年。

控方案情指，尹耀昇在涉案節目宣揚港獨、推動初選及支持潛逃台灣的「罪犯」。尹曾談及反抗特區政府，「如果我哋有咁嘅heart嘅話，我哋搞到林鄭『着草』都得」，又稱林鄭月娥「鼓動」年輕人丟汽油彈，時任食衛局長陳肇始應該被「私了」。另外，涉案銀行戶口共接收1108萬元，涉及巨額轉帳及匯款。利寶麗曾應尹耀昇指示處理款項，存款額與尹報稱收入不相稱。利寶麗被控兩項洗黑錢罪，昨獲控方不予以起訴，留在法庭檔案，利當庭釋放。

【案件編號：DCCC615/21】

明報記者

（港區國安法）