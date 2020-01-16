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【Emily】新款5座的士 輪椅客直接上車 預約費120蚊 組織話貴盼規管

【明報專訊】大昌行汽車同星群的士噚日起引入兩部新款多用途五座的士（Serena e-POWER），試驗4至6個月，計劃下一階段推出100部同類的士。新款的士車尾設有輪椅上落斜板，方便輪椅使用者直接上車，仲設有輪椅專用安全帶。新的士預約費同其他無障礙的士一樣需要120元，有傷殘人士組織覺得預約費太貴，希望政府可以規管。

兩車試行半年 下階段擬推百架

Emily噚日去咗睇，新款的士中排設有兩個可移動獨立座位，方便同行乘客照顧後排嘅輪椅使用者。新車屬混能車，廢氣排放較少，每部約40萬元；收費同一般的士一樣，亦可以用信用卡付款，預約費就同其他無障礙的士一樣需要120元。

路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧噚日亦有試用新款的士，話車身較寬落，坐得比其他的士舒服。佢話𠵱家有部分無障礙的士喺側門上落輪椅，易因路面情况而發生危險，新的士用後門上落輪椅，較方便同安全，期望可以盡快增設500至600部無障礙的士。佢認為，目前輪椅使用者坐的士最大困難係預約費太貴，只會喺無其他交通工具時先會去搭，長遠希望政府可規管預約費。

星群的士就希望新款的士可以提升本港整體的士服務水平，滿足更多市民唔同需要，同時亦期望多用途的士將來更普及。

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