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2022年10月7日星期五
港聞二
時任警逼子自瀆囚4年 官斥禍延下代 「違警員責任公眾信任」 每罪加刑3月
創傷報告：X認為自己是「壞」人
被虐印傭多處留疤10年仍癢 來港向罪成前僱主索償93萬
載荷專家初選 家人須參與部分體檢 政府經申請者所屬機構查工作實况 拒自薦
8食環主任涉優待36應徵者 廉署起訴行為失當准保釋
俄寡頭遊艇泊港水域 港府：不實施個別國家單方面制裁
高靈敏技術驗血癌復發 養和研用於檢測肝癌乳癌
積壓逾2000宗涉樹木投訴 申訴署主動調查發展局
三代手雕筒索萬 標記蔴雀月底拆 上月旅發局邀製麻將宣傳香港 同月屋宇署指舖位僭建
中年漢網戀「珠寶女商」 失530萬 警拘20歲男
男警涉酒吧襲女子准保釋
情侶裁國慶暴動 官指特別日子加刑 攜8支生理鹽水辯稱行山 官：天方夜譚
檢控延誤減刑1月 女教師集結罪囚11月
起底例首定罪 男子冒前度泄資料 自稱不忠妻
研檢測外牆機械人代勞 中大獲日內瓦發明賽銀獎
「財務安排」 凱施餅店稱本周發放8月糧
大灣區GBA新聞：渣打調查訪200企業 適逢內地疫熾封控 製造業料訂單增 最怕疫情反彈
灣區手記：薪水小偷層出不窮 ／文：尚東美
斥國泰藉疫削待遇 機師工會促加薪聘舊員
公屋聯會倡復建乙類屋邨 增高收入選擇
美資行擬赴港峰會 有美議員斥無視制裁
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【Emily】胡志偉勸邵家臻出外走走
【Emily】環團：今年雨季耗1336萬遮袋 5年跌3% 減幅多來自政府部門
【Emily】接鄧家彪棒 工聯會林偉江參選勞顧會
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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