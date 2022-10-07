美資行擬赴港峰會 有美議員斥無視制裁

負責籌備的金管局發言人回覆查詢時，無回應共和黨議員言論。至於事件有否影響銀行參與峰會，金管局發言人說，峰會各項籌備工作正按計劃順利推進。財庫局發言人稱，政府有信心峰會可成功舉辦。

被制裁李家超將演講

議員警告與會者審查加碼

新聞網站Politico報道，3名共和黨眾議員議員批評多間美資大行參與香港11月的金融峰會。長期批評中國人權狀况的議員Chris Smith質疑，金融機構與會，形同無視美國財政部對李家超的制裁。他警告，美國銀行與香港政府及李家超進一步接觸，會面對國會更多審查。眾議院金融服務委員會議員Blaine Luetkemeyer及Lance Gooden亦分別批評與會美國銀行等同無視香港人權方面關注。

美國制裁法例下，美國營運銀行禁止向被制裁者提供服務或資金。報道引述不願具名的財政部官員說，與被制裁者討論或聽演講，本身並不會違反制裁法。報道提及多間美資大行拒絕回應或沒有回覆。

報道引述曾任香港美國商會會長、現任香港自由委員會（CFHK）發展總監的早泰娜（Tara Joseph）質疑，香港當局會以美資行參與為李家超「洗白」，反問美資銀行為何要參與其中。