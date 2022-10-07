公屋聯會倡復建乙類屋邨 增高收入選擇

目前房協的出租單位分為甲類和乙類；前者出租對象為低收入家庭，後者為較高入息家庭。公屋聯會總幹事招國偉建議，政府可增加已停建的乙類屋邨供應，為雙職或較高薪家庭提供另一選擇。

籲重研「置安心」 供青年租住

公屋聯會秘書長盧婉婷則指，青年宿舍自2011/12施政報告公布後，至2020年才有首個項目落成，建議政府重新探討「置安心資助房屋計劃」，向青年提供租住單位。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣補充，政府有意同步發展私人參建居屋計劃及「土地共享」計劃，對此表示歡迎。惟他同時指出，目前資助房屋單位面積較細，建議政府於北部都會區範圍試行為新建單位設最低面積，包括參考政府早前於賣地條款中加入「最低單位面積」，要求興建最少280呎的資助房屋單位，保證住屋質素。梁又敦促政府盡快將過渡房屋納入置業階梯，讓基層市民有屋住。