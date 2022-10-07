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港聞二

斥國泰藉疫削待遇 機師工會促加薪聘舊員

【明報專訊】港府早前實施「0+3」入境措施，往來本港航班陸續增加，不過國泰機師工會昨日警告，國泰正面臨「史無前例」（unprecedented）的人才短缺問題，已失去逾四成機師及一級副機師長，資深機師流失最嚴重，促請國泰提升機師薪酬待遇及重聘離職機師。國泰回覆稱，深信機師的僱用薪酬條款極具市場競爭力，故得以成功招聘及保留優秀機師。有學者認為，外國航空公司在當地開放時亦面對同樣問題，但本港通關及開放較遲，很多機師已轉至其他地區工作。

指人手荒空前 國泰「未準備」做龍頭

國泰機師工會（HKAOA）昨日發稿，形容國泰沒準備重取行業領導地位，並會威脅香港航空樞紐中心的地位，國泰未準備全面恢復營運，無法滿足復興的旅遊市場。工會指出，國泰機師由前年10月的4000人大減至現時少於2500人，已失去逾四成機師及一級副機師長，而機師離職潮源於機師不滿管理層的領導，提到機師的薪酬及福利自前年10月裁員潮後大減， 致員工持續離職。

工會引述資深機長批評，國泰視疫情為永久削減薪酬待遇的契機，但有關決定削弱香港航空樞紐地位，因國泰提供的待遇在市場上欠缺競爭力，令機師不可能在港養家生存。工會警告，機師及機組人員流失將導致航班供應減少，機票將因需求大而持續上升。工會促請國泰改善現有薪酬，以挽留機師及重聘已離職機師。

國泰：薪酬極具競爭力 可留人

國泰回覆查詢時表示，過去兩年來已打造目標更明確、效率更高、競爭力更強的業務，得以應對疫後的旅遊新常態；又稱深信機師的僱用薪酬條款極具市場競爭力，故得以成功招聘及保留優秀的機師，又重申自去年夏季已開始重新招聘本地機師，亦重推見習機師培訓計劃，目標明年底前增聘700名機師。

專家：港開放遲 機師多轉戰他方

中大航空政策研究中心政策研究及知識轉移主任袁志樂指出，機師及海外機組人員不足的問題非香港獨有，外國航空公司在當地開放時亦面對同樣問題，惟本港通關及開放時間較遲，問題更嚴重，因機師及機組人員是流動職業，很多機師一年前已改到其他地區工作。他說，機師亦會觀察一個地方的復常及開放程度，衡量該地方的發展前景。

學者：客量短期難返疫情前

國泰目前人力可滿足

理大航空及民航工程學系副教授劉威指出，倘乘客量回到疫前水平，國泰現時的人力有可能滿足不到需求，但因本港仍設防疫措施，本港乘客量短期內不可能回到疫前水平，認為目前人力可滿足需求。他說，國泰已有長期計劃招募機師、訓練機組人員及及準備復航，相信可紓緩人手壓力。

至於會否影響本港航空樞紐地位，劉指國泰短期內未能與海外的航空公司競爭，因其他地區的防疫政策較本港放寬快，但認為本港在地緣位置、航權等方面有優勢，來往亞洲及內地較方便。

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