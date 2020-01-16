大灣區GBA新聞：渣打調查訪200企業 適逢內地疫熾封控 製造業料訂單增 最怕疫情反彈

調查於今年4至5月訪問逾200家總部位於大陸、台灣及香港的製造業公司的生產經營和前景預期，受訪企業全在大灣區設有工廠。結果顯示，受訪企業去年的經營活動有顯著復蘇，並預計今年復蘇將進一步鞏固。除了對銷售額和訂單增長持樂觀態度，企業對今年人手需求及盈利增長預期也較去年為佳（圖一）。

26%預期負增長 較去年少

值得注意是，受訪企業中，認為今年公司銷售有正增長的達57%，預期負增長的有26%，相較去年度調查50%受訪企業稱銷售有好轉、38%預料銷售惡化，可見企業今年對前景較樂觀。

報告特別指出，今次調查時間較特殊，恰逢內地部分地區新冠疫情嚴重；雖然相較同一時期「靜態化管理」的上海，大灣區防疫措施相對寬鬆，且封控時間較短，但疫情餘波對區內製造業的衝擊，仍是影響企業經營預期的一大因素。因此報告認為，這也許是最多受訪企業選擇將「疫情反彈」列為今年經營影響首要因素的原因，達76%（圖二）；其餘令企業較擔憂的因素，分別是投入成本上升、中國經濟再次放緩、供給短缺或供應鏈受阻、中美關係緊張，以及人民幣匯率波動。

多稱封控阻供應鏈 最影響經營

至於對比疫前疫下的企業經營狀况，報告指出，從產能利用率、銷售、訂單和用工強度4個經營指標來看，逾82%受訪企業認為，目前經營規模約是疫情前正常水平的70%或以上，較去年調查的60%至70%有改善。不過對比去年，製造業受今年初以來內地局部疫情反彈影響，多數企業均表示，疫情封控導致供應鏈受阻是對經營影響最大的因素，工廠停產減產所帶來的嚴重干擾，以及銷售低迷也較去年顯著，只有勞動力短缺的情况與去年相仿（圖三）。

報告認為，雖然受訪企業對今年經營的信心「帶來意外驚喜」，但仍有很多理由促使製造業對前景持審慎態度，包括中小企表現欠佳、成本上升和投資意欲低迷等。受訪企業對大灣區長期發展前景有信心，不過調查亦顯示現階段將產能擴張至其他大灣區城市的迫切性不強。