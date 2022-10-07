「財務安排」 凱施餅店稱本周發放8月糧

本報記者昨早11時到旺角一間凱施餅店分店觀察，該店如常營業，有麵包運抵，亦有客人購買麵包。有職員向本報稱，公司無拖欠其薪金，該店亦無出售餅卡。酒店及餐飲從業員協會向本報表示，員工已知悉公司安排，凱施運作暫不受影響，未有裁員。

孫玉菡昨日回應凱施餅店欠薪時表示，勞工處已接觸僱主跟進，呼籲受影響員工向勞工處勞資關係科求助，稱如有僱主欠供強積金，積金局會按法例追討。接連有商戶欠薪及結業，被問到會否再推保就業計劃，孫表示該計劃是因應新冠疫情衝擊下的特殊狀况推出，屬一次性特殊安排。

僱主欠供連年增 積金局料升勢續

疫情下積金局向拖欠強積金供款的僱主發出的「付款通知書」數字連續3年上升，今年4至8月每月平均發出29,180張，較去年同期升15%，較2019年疫情前同期升34%。積金局主席劉麥嘉軒表示，預計拖欠供款上升趨勢會持續，當中拖欠的僱主不少來自飲食業。