研檢測外牆機械人代勞 中大獲日內瓦發明賽銀獎

免高空工作 留天台聽筒辨牆况

中大機械與自動化工程學系副教授劉達銘表示，大廈外牆須定期檢測，否則有石屎剝落風險，現時做法依賴工人在外牆搭棚或以吊船方式搭載工人，用肉眼檢查及通過敲擊判斷外牆狀况。劉形容工作危險，加上行業人手老化，故研發機械人提供協助。

劉稱，裝置造價約10萬至20萬元，包括可360度移動的車輪支架，配合吊索裝置將檢測用機械人垂直懸掛在外牆，機械人可配備不同工具，例如以鐵槌敲擊外牆，讓天台的工作人員經聽筒判斷指定位置屬「空心」或「實心」；系統會記錄聲響及相應位置，方便覆檢，並以3D影像展示外牆不同位置的健康狀况。他說，團隊已在學校及政府建築物做5個實地測試，下階段將在更多建築物外牆試用，並比較與人手檢測的分別及成效。

一團隊研新物料修復骨質疏鬆

另一團隊製人工智能投資分析

中大化學系教授魏濤的研究團隊則研發出新型骨水泥物料「氯氧鎂基水泥泡沫（MOCF）」，為治療骨質疏鬆病人提供更佳效果。魏濤稱，現用於修復骨質疏鬆的物料有「鈣基骨水泥」及「鎂基骨水泥」，前者難被身體吸收，後者雖可降解，但沒足夠空間讓骨細胞依附生長，其團隊研發的新物料可在有缺損的骨注射使用，黏結性很強，當中的微細氣孔有利骨質細胞依附生長。物料現仍在動物測試階段，估計需至少3至5年方可臨牀應用。

中大統計學系教授王海嬰團隊則開發系統，以人工智能讀取金融市場各個交易行為的性質，包括買賣股票的價位及數量，將數據轉化為圖像後再經大數據分析，作出投資建議，預計回報可達25%，現階段主要由機構投資者使用。