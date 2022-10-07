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起底例首定罪 男子冒前度泄資料 自稱不忠妻

【明報專訊】客戶服務助理於去年在社交平台冒充前女友，披露前女友及其丈夫的個人資料，以揭前女友有婚外情，使陌生人聯繫前女友致其受困擾，男子遭私隱專員公署起訴7項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」，昨在沙田裁判法院承認7罪，為「起底」新條文生效後首宗被定罪的案件。被告續准保釋至12月15日判刑，以待事主創傷報告完成。

本案被告為資深助理（客戶服務）何牧華（案發26歲），昨日承認7項控罪。私隱專員公署發稿稱，自去年10月「起底」新條文生效後，本案為首宗被定罪案件，該控罪最高可判監兩年及罰款10萬元。根據案情，2021年9月被告與事主透過交友軟件結識，交往約1個月後分手。10月19至20日，事主發現被告以其英文名、手機號碼等在另一交友軟件開設兩個帳戶。

事主丈夫資料泄Tg 圖揭婚外情

同月21日，被告盜用事主的中英姓名、聖名開設Instagram（Ig）帳戶，在自我介紹一欄列出事主住址，並寫道被告是「一位經常到別人家中過夜的不忠妻子」，歡迎各位到訪其住所。被告同日在3個Telegram群組發布事主姓名及圖片，再公開其丈夫相片、職位及履歷。11月16日，事主發現被告在上述交友軟件帳戶進一步披露其公司名稱、職銜、大學名稱、年齡、身高等。

被告今年6月被捕，他在警誡錄影會面中表示，希望藉假冒事主引起其注意並聯絡他。此外，他透過Instagram帳戶追蹤事主及其丈夫的親友，目的是提醒他們事主有婚外情，再公開事主住址，證明他與事主有親密關係，但他無考慮過後果。

事主接滋擾來電「被借貸」

會面中被告又承認，他從LinkedIn獲得事主丈夫資料，連同事主相片發送Telegram群組，以證明事主是「人妻」，而該群組有逾4萬名成員，被告相信有人會聯絡事主，並對她造成困擾。案情續指，事主因上述事件而接獲陌生人的滋擾來電及信息，邀約做不道德交易，另有人盜用其資料借貸及買食物。

【案件編號：STCC 1989/22】

相關字詞﹕交友軟件 沙田裁判法院 未獲資料當事人同意下披露其個人資料 私隱專員公署

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