檢控延誤減刑1月 女教師集結罪囚11月

正就中大暴動服刑 女學生加監8月

昨日處理的兩被告為學生符凱晴（現年23歲，下同）及教師郭芷晴（22歲），早前被裁定非法集結罪成。符另涉攜雷射筆及噴漆，被裁定各一項「在公眾地方管有攻擊性武器」及「管有物品意圖損壞財產」罪成。

辯方表示，符無指示作出求情，辯方僅重申本案並非嚴重暴力事件，無證據顯示符用過上述物品。符早前就中大暴動案被判囚4年11個月，辯方指出，符目前服刑的案件量刑時，已考慮她保釋期間犯案；她最早於2024年12月獲釋，望法庭考慮「量刑整體性」判刑。

控：律政司兩年後方給法律意見

辯方續稱，郭為幼兒教師，計劃教育有特殊需要的學前兒童，原定進修港大銜接課程，因本案未能如期開學；案發時郭為19歲，案件延至兩年多後首次提訊，以其年紀不能被判入懲教院舍，構成延誤檢控。控方承認延誤，稱律政司事發約兩年才給予法律意見，責任不在警方。

李官判刑時指，案發參與人數眾多，範圍大，但兩被告沒擲磚塊及汽油彈，不屬激端暴力，罪責不相伯仲，遂以12個月為量刑起點，且控方確認律政司構成延誤，減刑一個月。兩人同被判監11個月，其中符凱晴因正就另一案服刑，終判加監8個月。

現正隔離的3名被告何卓軒、張家榮及李㑊橉將於10月19日判刑。郭芷晴就定罪提出覆核，暫定11月4日聆訊。

【案件編號：WKCC 3717/21】

（反修例風暴）