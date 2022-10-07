檢控延誤減刑1月 女教師集結罪囚11月

【明報專訊】2019年8月荃葵青遊行後發生警民衝突，5人被裁定在楊屋道參與非法集結等4罪罪成，還押至昨日在西九龍裁判法院判刑。裁判官李志豪稱，案發不涉投擲磚塊及汽油彈，不屬激端暴力事件，就兩名女被告以監禁12個月為量刑起點，考慮到本案檢控延誤，減刑一個月。其中女學生符凱晴正就中大暴動案服刑，被判加監8個月；另一女教師被判監11個月。餘下3名男被告因正在隔離，押後判刑。
正就中大暴動服刑 女學生加監8月
昨日處理的兩被告為學生符凱晴（現年23歲，下同）及教師郭芷晴（22歲），早前被裁定非法集結罪成。符另涉攜雷射筆及噴漆，被裁定各一項「在公眾地方管有攻擊性武器」及「管有物品意圖損壞財產」罪成。
辯方表示，符無指示作出求情，辯方僅重申本案並非嚴重暴力事件，無證據顯示符用過上述物品。符早前就中大暴動案被判囚4年11個月，辯方指出，符目前服刑的案件量刑時，已考慮她保釋期間犯案；她最早於2024年12月獲釋，望法庭考慮「量刑整體性」判刑。
控：律政司兩年後方給法律意見
辯方續稱，郭為幼兒教師，計劃教育有特殊需要的學前兒童，原定進修港大銜接課程，因本案未能如期開學；案發時郭為19歲，案件延至兩年多後首次提訊，以其年紀不能被判入懲教院舍，構成延誤檢控。控方承認延誤，稱律政司事發約兩年才給予法律意見，責任不在警方。
李官判刑時指，案發參與人數眾多，範圍大，但兩被告沒擲磚塊及汽油彈，不屬激端暴力，罪責不相伯仲，遂以12個月為量刑起點，且控方確認律政司構成延誤，減刑一個月。兩人同被判監11個月，其中符凱晴因正就另一案服刑，終判加監8個月。
現正隔離的3名被告何卓軒、張家榮及李㑊橉將於10月19日判刑。郭芷晴就定罪提出覆核，暫定11月4日聆訊。