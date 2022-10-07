情侶裁國慶暴動 官指特別日子加刑 攜8支生理鹽水辯稱行山 官：天方夜譚

男被告為高級文憑學生謝浩綸（現年21歲），女被告為牙醫助護熊詩婷（20歲）。謝早前自辯稱，當日較早時間與熊結伴行山，兩人在友人寓所休息後前往沙田買外賣，他亦準備到附近的甜品店當兼職，見到獅子山隧道公路附近有人受傷，遂將生理鹽水借予傷者，並從一名男子取得防火手套、眼罩等裝備，後來被捕。女被告自辯則指，當時無留意警方佈防，不知現場發生暴動。

法官謝沈智慧批評，兩人自辯說法違反常理，拒絕接納供辭。她舉例指，男被告供稱一旦工作受傷，要用生理鹽水清潔傷口，但其任職的甜品店鄰近連鎖零售店，急救用品唾手可得；此外生理鹽水無消毒作用，即使兩人行山跌倒，都不需使用8支生理鹽水。

對於當日暴動，男被告承認現場有人戴頭盔、防毒面罩等裝備，女被告則稱看不見示威者，法官形容說法「荒謬」。法官表示，女被告供稱被大樹阻擋視線，不知道現場發生何事，惟呈堂片段顯示現場曾傳出巨響，四處煙霧瀰漫，火堆上的濃煙比大樹更高，「除非完全失去視覺、聽覺同嗅覺，先會唔知發生咩事」。

被捕向記者喊名 官指示威者行為

法官提到，兩人供辭有矛盾之處，例如男被告供稱從一男子取得眼罩等裝備，女被告則指眼罩是交予她的，兩人說法並不脗合。法官形容，涉案暴動極為暴力，兩被告在暴動核心逗留，男被告被捕時亦向記者大叫名字，明顯是示威者常見行為，故裁定兩人暴動罪成。

求情稱兩被告案發後患抑鬱

辯方求情稱，男被告在暴動無領導角色，女被告在護理學院成績不錯，曾登上「院長榮譽錄」（Dean's List），兩人案發後確診抑鬱症，冀法庭輕判。案件押後至11月30日判刑，其間兩人還押。

【案件編號：DCCC 632/21】

（反修例風暴）