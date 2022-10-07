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三代手雕筒索萬 標記蔴雀月底拆 上月旅發局邀製麻將宣傳香港 同月屋宇署指舖位僭建

【明報專訊】歷經三代、屹立佐敦逾50年，專做手雕麻將的「標記蔴雀」，營業近29年的佐敦道唐樓樓梯底舖位於上月底收到屋宇署清拆令，署方指樓梯舖位置屬僭建，須於本月底前拆除。上月獲旅發局邀請特製帆船麻將宣傳香港的標記蔴雀，第三代傳人、年逾70的張景順（景叔）表示，如要另覓新舖寧願結業，但他不打算就此退休，冀政府可酌情處理，有條件原址保留，希望將手雕麻將這門手藝承傳下去。

上月接正式通知 盼酌情原址保留

景叔張景順表示，數個月前已接獲業主口頭通知，指舖位違反《建築條例》可能要搬，但當時不以為意，直到上月29日接獲屋宇署正式通知，指樓梯舖為非法搭建物，阻礙走火通道，須30日內拆除。面對突如其來的消息，景叔表示不開心及可惜，但明白屋宇署的決定是為保障自己及途人安全，惟至今未有人向他解釋哪部分違法及如何處理。他期望跟屋宇署協商，有條件原址保留。本報昨向屋宇署查詢，截稿前未有回應。

東主稱要搬舖寧退休 訂單「一定畀到貨」

被問及若最終未能在原址繼續營運會否考慮另覓新舖，景叔稱暫未有計劃，很大可能選擇退休，稱搬至其他位置「冇得做」；因另覓新舖需時，租金及裝修費高昂，再加上年紀不小，「好多不確定，令我唔敢行下一步」。他稱，目前仍有約20至30張訂單，強調「一定畀到貨，我係唔會爭人嘢」。他又說，這行每月收入不穩，曾試過一周只得1000元生意，加上拜師至學成需時約4至5年，認為現今不會有年輕人願意入行，「呢一行搵唔到食」。

回顧入行逾50載，景叔憶述就讀小學五六年級時已在父親的舖頭幫忙，但並非一開始便懂得雕刻麻將，要花約5年才完全學懂，他笑說並非父親強迫接手，「我哋嗰代嘅心態就係屋企做開就要幫手」。他稱入行至今，除了年初一放假外，一年365日都風雨不改開舖，「8號波（風球）都開工」。 他透露，人手雕刻一副亞加力麻將需時一至兩天，索價5500元，眾多麻將中最難雕刻的是萬子， 因為「萬」字較多筆畫；最容易雕刻是索子及番子；而最危險的就是筒子，因一不留神便會被雕刻筒子時使用的軸心鑽弄傷，「成塊肉會批出嚟」。

一副5500元 即將離港客人特意訂購

景叔認為「標記蔴雀」屬本港地標，很多港人及旅客特意前來購買手雕麻將或「打卡」，上月受旅發局邀請特製本港帆船圖案麻將宣傳香港，亦曾於2017年為康文署「元宵綵燈會」雕刻特製麻將。

即將離港的加拿大籍顧客吳先生表示，小時候居住佐敦，曾到標記買麻將，近日從太太口中得知標記即將結業，昨特意前來訂購一副，「唔知幾時會走 ，想喺走之前買到」，期望藉此讓景叔知道佐敦街坊支持他，希望標記可以繼續營運。顧客岑先生表示，只是順路購買麻將氈，不知標記本月底結業，對此可惜，認為政府應該想辦法保留這門傳統手工藝。

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