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積壓逾2000宗涉樹木投訴 申訴署主動調查發展局

【明報專訊】樹木打理不善會引來危險。申訴專員趙慧賢昨宣布主動調查發展局，審研政府如何處理政府土地樹木的投訴。公署引述政府熱線「1823」資料指，截至今年3月，有逾2000宗積壓涉及樹木的投訴，當中80%延誤90日或以上，公署過去5年亦接獲約120宗與樹木管理相關投訴。趙慧賢稱，市民若有任何上述課題的資料或意見，可於11月6日或之前去信公署。

公署表示，政府現採用「綜合管理方式」管理政府土地樹木，由樹木所在地或設施的部門負責護養。發展局轄下的樹木管理辦事處負責統籌及協調各部門的樹木管理工作，設跨部門機制處理樹木管理責任和分工爭議。公署稱，2019至2021年間，「1823」每年接獲逾兩萬宗有關樹木的投訴，當中涉及部門權責爭議的個案每年平均約800宗，其中每年有數十宗需時逾3個月才完成，跟進政府資料顯示，至少有9個部門涉樹木管理。

9部門管樹木 權責爭議每年800宗

趙慧賢稱，部分投訴的處理時間冗長，若有問題的樹木未獲適時處理，可引致環境衛生滋擾甚至構成公共安全隱患，故決定展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地樹木的投訴，包括發展局轄下樹木辦協調及督導各部門處理投訴的工作是否足夠及有效，以及現時各部門就樹木管理的分工是否清晰，以便有需要時向政府提出改善建議。

全港百萬棵路旁樹 樹藝師485名

2008年8月赤柱一棵百年老樹塌下，壓死19歲港大女生莊仲賢，掀起社會關注樹木管理，至上月中，何文田巴富街15米高鳳凰木塌下擊中4部車輛，問題再受關注。而截至2020年底，位於高人流車流地點的樹木數目達943,900棵，具樹藝專業資格的管理人員僅485名。

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