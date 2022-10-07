高靈敏技術驗血癌復發 養和研用於檢測肝癌乳癌

馬紹鈞形容，相比傳統檢測方法，ddPCR有如將眾多DNA分子從大房分隔到不同細房中尋找目標，有助精準檢測及量度微量癌細胞。近半急性骨髓性白血病患者有基因突變，另有四成有融合基因，而「定量聚合酶鏈式反應測試」、「流式細胞測試」等偵測MRD技術未必可追蹤相關變異基因的變化。ddPCR技術則會因應患者的變異基因類別度身訂做檢測試劑，可追蹤及鎖定罕見突變基因。

他補充，ddPCR與「流式細胞測試」價錢相若，新症者因需時訂造試劑等，故要約兩個月才可完成檢測，舊症只需5日就能收到數據，有助及早識別白血病患者病情會否復發或緩解，另有助判斷患者需否移植骨髓，減低不必要後遺症。

醫院綜合腫瘤科中心主任梁憲孫表示，養和醫院2018年引入技術，至今已為118名白血病患者監測病情變化，當中曾發現慢性骨髓性白血病患者對標靶藥有抗藥性，及時轉藥半年後已達深度緩解。馬紹鈞補充，養和過去數年在ddPCR技術累積不少經驗，未來將研究在淋巴癌，其他固體癌症如肝癌、乳癌等採用同一技術，現時進度樂觀。

同樣技術 醫局2020年引入

醫管局回覆查詢時表示，局方自2020年開始使用ddPCR技術，以監察急性淋巴細胞白血病和急性髓系白血病的病人。