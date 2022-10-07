俄寡頭遊艇泊港水域 港府：不實施個別國家單方面制裁

船主在莫斯科 拒回應遊艇去向

彭博昨報道提及船主發言人回覆，稱船主身在莫斯科，拒絕回應遊艇去向。香港海事處回覆本報查詢稱，不評論個別抵港船隻事宜，特區政府一直全面實施及執行聯合國安理會的制裁，個別國家可能基於自身考慮，向某地單方面制裁，特區政府沒有權力亦不會實施其他司法管轄區的單方面制裁。本報另向相關領事館查詢，至截稿前未獲回覆。

目前在港的巨型遊艇「Nord」由俄羅斯鋼鐵大亨Alexey Mordashov擁有，他被視為俄羅斯總統普京的盟友，自俄烏戰爭起先後遭美國、英國、歐盟、澳洲、瑞士及日本制裁。海事處資料顯示，Nord由俄羅斯海參崴出發，前日下午4時14分抵港，首站為西面檢疫及入境船隻錨地，該船代理人為位於黃竹坑的「艪思動遊艇有限公司（Lodestone Yachts）」。未來36小時離港名單未見該船。目前所有抵港船須抵港前不少於24小時書面通知海事處並獲允許，提供國旗、抵港目的、保險提供者名稱等資料。

福布斯報道，Alexey Mordashov等俄羅斯富翁被制裁後遊艇保險亦受影響，價值近5億美元的Nord原在英屬開曼群島登記，現改為俄羅斯登記。該船3月起曾先後前往西印度洋島國塞舌爾，返回海參崴後一度往韓國釜山，其後又返回海參崴，至前日入境本港。

歐美扣押俄富豪10多艘遊艇 值逾百億

另外，美國在俄烏戰爭期間成立工作組KleptoCapture追捕俄羅斯富豪資產如遊艇等，成員包括聯邦調查局。歐美國家至今扣押10多艘屬受制裁俄羅斯富翁所有的遊艇，市值共22.5億美元（約176億港元），其中Mordashov擁有另一艘價值6800萬美元的遊艇Lady M在意大利被凍結。

Nord德國製造，船長142米，名列全球20大最長遊艇，船速最高20節。船上兩個直升機停機坪，設泳池、桑拿健身房、電影院和20間豪華客艙，最多容納36名客人。