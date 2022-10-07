港聞

港聞二

俄寡頭遊艇泊港水域 港府：不實施個別國家單方面制裁

【明報專訊】受歐美多國制裁的俄羅斯寡頭富豪所擁的巨型遊艇「Nord」，前日進入本港海域，昨起停泊堅尼地城與昂船洲間水域，昨晚所見燈光通明。綜合外媒報道，美國在俄烏戰爭後已成立工作組追捕俄羅斯富豪的遊艇等資產，並已與歐洲政府扣押10多艘相關遊艇。

船主在莫斯科 拒回應遊艇去向

彭博昨報道提及船主發言人回覆，稱船主身在莫斯科，拒絕回應遊艇去向。香港海事處回覆本報查詢稱，不評論個別抵港船隻事宜，特區政府一直全面實施及執行聯合國安理會的制裁，個別國家可能基於自身考慮，向某地單方面制裁，特區政府沒有權力亦不會實施其他司法管轄區的單方面制裁。本報另向相關領事館查詢，至截稿前未獲回覆。

目前在港的巨型遊艇「Nord」由俄羅斯鋼鐵大亨Alexey Mordashov擁有，他被視為俄羅斯總統普京的盟友，自俄烏戰爭起先後遭美國、英國、歐盟、澳洲、瑞士及日本制裁。海事處資料顯示，Nord由俄羅斯海參崴出發，前日下午4時14分抵港，首站為西面檢疫及入境船隻錨地，該船代理人為位於黃竹坑的「艪思動遊艇有限公司（Lodestone Yachts）」。未來36小時離港名單未見該船。目前所有抵港船須抵港前不少於24小時書面通知海事處並獲允許，提供國旗、抵港目的、保險提供者名稱等資料。

福布斯報道，Alexey Mordashov等俄羅斯富翁被制裁後遊艇保險亦受影響，價值近5億美元的Nord原在英屬開曼群島登記，現改為俄羅斯登記。該船3月起曾先後前往西印度洋島國塞舌爾，返回海參崴後一度往韓國釜山，其後又返回海參崴，至前日入境本港。

歐美扣押俄富豪10多艘遊艇 值逾百億

另外，美國在俄烏戰爭期間成立工作組KleptoCapture追捕俄羅斯富豪資產如遊艇等，成員包括聯邦調查局。歐美國家至今扣押10多艘屬受制裁俄羅斯富翁所有的遊艇，市值共22.5億美元（約176億港元），其中Mordashov擁有另一艘價值6800萬美元的遊艇Lady M在意大利被凍結。

Nord德國製造，船長142米，名列全球20大最長遊艇，船速最高20節。船上兩個直升機停機坪，設泳池、桑拿健身房、電影院和20間豪華客艙，最多容納36名客人。

相關字詞﹕俄軍侵烏 俄羅斯 制裁俄羅斯 制裁 俄烏戰爭

上 / 下一篇新聞

時任警逼子自瀆囚4年 官斥禍延下代 「違警員責任公眾信任」 每罪加刑3月
時任警逼子自瀆囚4年 官斥禍延下代 「違警員責任公眾信任」 每罪加刑3月
創傷報告：X認為自己是「壞」人
創傷報告：X認為自己是「壞」人
被虐印傭多處留疤10年仍癢 來港向罪成前僱主索償93萬
被虐印傭多處留疤10年仍癢 來港向罪成前僱主索償93萬
載荷專家初選 家人須參與部分體檢 政府經申請者所屬機構查工作實况 拒自薦
載荷專家初選 家人須參與部分體檢 政府經申請者所屬機構查工作實况 拒自薦
8食環主任涉優待36應徵者 廉署起訴行為失當准保釋
8食環主任涉優待36應徵者 廉署起訴行為失當准保釋
高靈敏技術驗血癌復發 養和研用於檢測肝癌乳癌
高靈敏技術驗血癌復發 養和研用於檢測肝癌乳癌
積壓逾2000宗涉樹木投訴 申訴署主動調查發展局
積壓逾2000宗涉樹木投訴 申訴署主動調查發展局
三代手雕筒索萬 標記蔴雀月底拆 上月旅發局邀製麻將宣傳香港 同月屋宇署指舖位僭建
三代手雕筒索萬 標記蔴雀月底拆 上月旅發局邀製麻將宣傳香港 同月屋宇署指舖位僭建
中年漢網戀「珠寶女商」 失530萬 警拘20歲男
中年漢網戀「珠寶女商」 失530萬 警拘20歲男
男警涉酒吧襲女子准保釋
男警涉酒吧襲女子准保釋
情侶裁國慶暴動 官指特別日子加刑 攜8支生理鹽水辯稱行山 官：天方夜譚
情侶裁國慶暴動 官指特別日子加刑 攜8支生理鹽水辯稱行山 官：天方夜譚
檢控延誤減刑1月 女教師集結罪囚11月
檢控延誤減刑1月 女教師集結罪囚11月
起底例首定罪 男子冒前度泄資料 自稱不忠妻
起底例首定罪 男子冒前度泄資料 自稱不忠妻
研檢測外牆機械人代勞 中大獲日內瓦發明賽銀獎
研檢測外牆機械人代勞 中大獲日內瓦發明賽銀獎
「財務安排」 凱施餅店稱本周發放8月糧
「財務安排」 凱施餅店稱本周發放8月糧
大灣區GBA新聞：渣打調查訪200企業 適逢內地疫熾封控 製造業料訂單增 最怕疫情反彈
大灣區GBA新聞：渣打調查訪200企業 適逢內地疫熾封控 製造業料訂單增 最怕疫情反彈
灣區手記：薪水小偷層出不窮 ／文：尚東美
灣區手記：薪水小偷層出不窮 ／文：尚東美
斥國泰藉疫削待遇 機師工會促加薪聘舊員
斥國泰藉疫削待遇 機師工會促加薪聘舊員
公屋聯會倡復建乙類屋邨 增高收入選擇
公屋聯會倡復建乙類屋邨 增高收入選擇
美資行擬赴港峰會 有美議員斥無視制裁
美資行擬赴港峰會 有美議員斥無視制裁
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】新款5座的士 輪椅客直接上車 預約費120蚊 組織話貴盼規管
【Emily】新款5座的士 輪椅客直接上車 預約費120蚊 組織話貴盼規管
【Emily】哈囉喂鬼屋回歸 用App探險
【Emily】哈囉喂鬼屋回歸 用App探險
【Emily】林鄭阿舜睇桌球大師賽
【Emily】林鄭阿舜睇桌球大師賽
【Emily】胡志偉勸邵家臻出外走走
【Emily】胡志偉勸邵家臻出外走走
【Emily】環團：今年雨季耗1336萬遮袋 5年跌3% 減幅多來自政府部門
【Emily】環團：今年雨季耗1336萬遮袋 5年跌3% 減幅多來自政府部門
【Emily】接鄧家彪棒 工聯會林偉江參選勞顧會
【Emily】接鄧家彪棒 工聯會林偉江參選勞顧會