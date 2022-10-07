8食環主任涉優待36應徵者 廉署起訴行為失當准保釋

7人已退休 食環：倘定罪可停退休金

食環署昨回覆查詢，稱知悉遴選工作人員涉行為不當後，馬上作廢涉事招聘結果，重新安排面試及完成招聘程序。署方稱會按程序考慮暫停該名現職小販管理主任職務；又稱公務員經定罪後，公務員事務局長可考慮取消、暫停支付或扣減退休金利益。

被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，首席小販管理主任黃偉雄、李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平和陳江松，除黃偉雄外，其餘7人案發後相繼退休。

署方於2019年2月招聘助理小販管理主任，接逾5000份申請。當中約2100名應徵者同年7月和8月參加遴選。除陳江松外，其餘7人均為遴選小組成員。

涉事招聘作廢 重新安排面試

控罪指8人涉嫌於2019年7月11日至8月20日，串謀使各被告和遴選小組成員擔任公職期間故意作出失當行為。廉署調查發現，有應徵者或親友把面試時間表轉發予包括上述被告在內的署方人員，被告傳閱某些應徵者的時間表，優待36名應徵者，部分應徵者的遴選面試分數疑獲上調。公署早前接獲貪污投訴展開調查，並按律政司意見起訴；又稱署方已作廢該遴選面試結果，安排應徵者於同年11月參加另一輪面試。