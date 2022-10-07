載荷專家初選 家人須參與部分體檢 政府經申請者所屬機構查工作實况 拒自薦

第一部分27日截止

創新署其後發第二部分表格

創科局昨更新網站，增設《中國載人航天工程 載荷專家選拔》分頁，詳列報名方法，有意報名者如屬大學、科研機構或企業的研究人員，須直接向所屬機構索取第一部分表格報名；如屬其他機構，可將中文全名、機構或企業名、個人專業、研究範疇等發送至創新科技署索取第一部分報名。

所有報名須於本月27日或之前電郵至創新科技署，署方收表後會向候選對象發放第二部分報名表格，只有中文版，報名者須填寫個人及家庭成員健康、家庭情况於期限內自行將表格電郵至創科署。參加者若符基本要求，將安排到指定醫療機構接受臨牀醫學檢查和心理評估，主要家庭成員和同住者亦須參與部分檢查。

網站在「常見問題」欄目中列明，接受本地及非本地學歷及工作經驗，報名者現需於本地大學、機構或企業從事研究或其他工作。特區政府於選拔期間會透過候選對象所屬機構了解其近期工作實况、研究範疇及專業領域等，故報名者不能自薦，須經所屬大學、機構或企業參與選拔。如候選對象不屬任何機構，將無法完成選拔程序。

中大稱同事有興趣 港大積極推廣

負責於中大招募的中大研究及知識轉移服務處長徐仲鍈向本報表示，昨天才收到實體的報名表格及進一步資料，暫未正式收到報名。他稱大學熱心支持計劃，知悉有同事有興趣，亦很希望有同事入圍，主要會向工程學院、理學院及醫學院的年輕學者推廣計劃。

港大亦稱正積極在校內推廣並物色人選，會為有意報名者提供支援，例如安排跨學科講座，加深理解太空相關研究；港大亦會研究其他措施配合，在日後遴選或訓練過程中，盡量在各方面彈性處理和安排，鼓勵大學研究人員積極參與國家的航天工作。