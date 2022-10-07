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被虐印傭多處留疤10年仍癢 來港向罪成前僱主索償93萬

【明報專訊】一對夫婦於2010至2012年間，以熱熨斗、單車鏈及鎅刀等襲擊家中印傭，受審後被裁定襲擊及非法禁錮等共8罪罪成，分別判囚3年3個月及5年半。受虐印傭向該對夫婦追討逾93萬元賠償，事隔約10年，區域法院昨日開庭商討賠償額。印傭一方表示，醫生已診斷她不可能重返原本工作崗位，永久喪失15%工作能力。專程回港作供的印傭表示，希望早日取得賠償，可做手術治療傷口，「訴訟過程非常漫長，我相當疲累」。

夫婦當年8罪判囚 昨沒到庭

事主：訴訟過程漫長 相當疲累

原告為Kartika Puspitasari，兩名被告為戴志偉及其妻子區玉珊。區院早前裁定被告方須支付賠償，數額有待評估，惟被告方沒有回應及存檔文件，昨日亦沒有出席聆訊。

Kartika在庭上作供指出，被告虐打造成的傷口大部分疤痕顏色已變淡，但手臂等仍有4處蟹足腫（keloid）及肥厚性疤痕，天氣炎熱會感到痕癢。代表Kartika的大律師余珮詩陳辭表示，原告在事發兩年間遭受持續襲擊和虐待，造成身上45處新傷舊患，而且精神科醫生診斷她患上創傷後遺症（PTSD），「終生不會徹底根治」，應該獲發3年病假。因此，原告方要求被告支付醫療費用，並支付3年病假的薪金。

除了身體及精神傷害，原告方指Kartika在港工作兩年間甚少外出，被剝奪放假的權利，如同遭非法禁錮。此外，女被告曾以鎅刀傷害Kartika的面部，並剪去其頭髮，「行為殘忍和惡毒」。原告方要求被告支付加重傷害性賠償（aggravated damages），以彌補額外的傷痛，賠償總額逾93萬元（見表）。聆案官聽畢陳辭，押後至12月15日裁決。

Kartika透過亞洲移居人士聯盟召開記者會，表示至今仍有沉重的創傷，只要見到樣貌和前僱主相像的人就會發抖，她亦因身上疤痕而失去信心，沒有自信與人來往。她憶述受虐兩年間從未聯絡印尼的家人，「他們以為我已死」。

【案件編號：DCCC 632/21】

相關字詞﹕區域法院 僱主 民事索償 印傭 勞資關係

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