港聞

港聞一

創傷報告：X認為自己是「壞」人

【明報專訊】逼子自瀆案，高院法官李運騰判刑時引述事主X及X母Y的創傷報告，兩人事後均出現創傷反應。其中X長大後才明白到以往發生的事，對此感到羞愧，又對色情片感到惡心，甚至認為自己是一個「壞」及「無用」的人，更將憤怒轉向身邊人發泄。辯方求情時稱本案只涉及露出性器官，非同類案件中最嚴重，李官則反駁，若案件不嚴重，便不會在高院審理。

辯方求情稱非同類案最嚴重

官：倘不嚴重 便不在高院審

李官引述X的報告稱，他被診斷患有創傷後遺症，雖然努力重新出發，但仍受事件困擾，更因本案審訊出庭作供而要憶起案發的事件；X曾嘗試閱讀書本，了解被告犯案目的，但「人性本惡」的想法在他心中揮之不去，令他感到痛苦。

X看報道 悉不少支持留言

報告提到，X於審訊時短暫看到被告或聽到其聲音時，也覺得無法忍受，晚上更需以被蓋着自己才可入睡，他並對於被告攻擊其誠信感到憤怒；X更不時翻閱本案的報道，幸得到不少同情及支持的留言。

Y於2006年與被告結婚，2019年初接走了X，並搬離原本居所，隨後本案揭發，現時兩人已離婚。

事主母感自責 現獲家人教會支持

李官透露，Y對於自己未能及早發現事件及保護兒子感到自責。她現時得到家人及教會支持，不過亦出現不同的創傷反應，如難以信任他人、或與他人建立親密關係。

至於辯方為被告FSL求情時稱，X兩度因精神失常入院，或與被告與Y離異有關，未必全因本案所致；被告亦未有把X視作泄慾工具，沒有作出侵犯行為，有別於戀童癖及其他案件，且本案只涉及露出性器官，非同類案件中最嚴重。

案發時被告為警員，辯方重申本案重點為父子關係，被告職務影響不大，冀法庭判刑時不會就此考慮。辯方重申本案屬悲劇，被告疼愛兒子，但作出愚蠢的行為，現已失去家庭。

相關字詞﹕創傷後遺症 高等法院 煽惑年齡16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為

上 / 下一篇新聞

時任警逼子自瀆囚4年 官斥禍延下代 「違警員責任公眾信任」 每罪加刑3月
時任警逼子自瀆囚4年 官斥禍延下代 「違警員責任公眾信任」 每罪加刑3月
被虐印傭多處留疤10年仍癢 來港向罪成前僱主索償93萬
被虐印傭多處留疤10年仍癢 來港向罪成前僱主索償93萬
載荷專家初選 家人須參與部分體檢 政府經申請者所屬機構查工作實况 拒自薦
載荷專家初選 家人須參與部分體檢 政府經申請者所屬機構查工作實况 拒自薦
8食環主任涉優待36應徵者 廉署起訴行為失當准保釋
8食環主任涉優待36應徵者 廉署起訴行為失當准保釋
俄寡頭遊艇泊港水域 港府：不實施個別國家單方面制裁
俄寡頭遊艇泊港水域 港府：不實施個別國家單方面制裁
高靈敏技術驗血癌復發 養和研用於檢測肝癌乳癌
高靈敏技術驗血癌復發 養和研用於檢測肝癌乳癌
積壓逾2000宗涉樹木投訴 申訴署主動調查發展局
積壓逾2000宗涉樹木投訴 申訴署主動調查發展局
三代手雕筒索萬 標記蔴雀月底拆 上月旅發局邀製麻將宣傳香港 同月屋宇署指舖位僭建
三代手雕筒索萬 標記蔴雀月底拆 上月旅發局邀製麻將宣傳香港 同月屋宇署指舖位僭建
中年漢網戀「珠寶女商」 失530萬 警拘20歲男
中年漢網戀「珠寶女商」 失530萬 警拘20歲男
男警涉酒吧襲女子准保釋
男警涉酒吧襲女子准保釋
情侶裁國慶暴動 官指特別日子加刑 攜8支生理鹽水辯稱行山 官：天方夜譚
情侶裁國慶暴動 官指特別日子加刑 攜8支生理鹽水辯稱行山 官：天方夜譚
檢控延誤減刑1月 女教師集結罪囚11月
檢控延誤減刑1月 女教師集結罪囚11月
起底例首定罪 男子冒前度泄資料 自稱不忠妻
起底例首定罪 男子冒前度泄資料 自稱不忠妻
研檢測外牆機械人代勞 中大獲日內瓦發明賽銀獎
研檢測外牆機械人代勞 中大獲日內瓦發明賽銀獎
「財務安排」 凱施餅店稱本周發放8月糧
「財務安排」 凱施餅店稱本周發放8月糧
大灣區GBA新聞：渣打調查訪200企業 適逢內地疫熾封控 製造業料訂單增 最怕疫情反彈
大灣區GBA新聞：渣打調查訪200企業 適逢內地疫熾封控 製造業料訂單增 最怕疫情反彈
灣區手記：薪水小偷層出不窮 ／文：尚東美
灣區手記：薪水小偷層出不窮 ／文：尚東美
斥國泰藉疫削待遇 機師工會促加薪聘舊員
斥國泰藉疫削待遇 機師工會促加薪聘舊員
公屋聯會倡復建乙類屋邨 增高收入選擇
公屋聯會倡復建乙類屋邨 增高收入選擇
美資行擬赴港峰會 有美議員斥無視制裁
美資行擬赴港峰會 有美議員斥無視制裁
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】新款5座的士 輪椅客直接上車 預約費120蚊 組織話貴盼規管
【Emily】新款5座的士 輪椅客直接上車 預約費120蚊 組織話貴盼規管
【Emily】哈囉喂鬼屋回歸 用App探險
【Emily】哈囉喂鬼屋回歸 用App探險
【Emily】林鄭阿舜睇桌球大師賽
【Emily】林鄭阿舜睇桌球大師賽
【Emily】胡志偉勸邵家臻出外走走
【Emily】胡志偉勸邵家臻出外走走
【Emily】環團：今年雨季耗1336萬遮袋 5年跌3% 減幅多來自政府部門
【Emily】環團：今年雨季耗1336萬遮袋 5年跌3% 減幅多來自政府部門
【Emily】接鄧家彪棒 工聯會林偉江參選勞顧會
【Emily】接鄧家彪棒 工聯會林偉江參選勞顧會