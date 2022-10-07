創傷報告：X認為自己是「壞」人

辯方求情稱非同類案最嚴重

官：倘不嚴重 便不在高院審

李官引述X的報告稱，他被診斷患有創傷後遺症，雖然努力重新出發，但仍受事件困擾，更因本案審訊出庭作供而要憶起案發的事件；X曾嘗試閱讀書本，了解被告犯案目的，但「人性本惡」的想法在他心中揮之不去，令他感到痛苦。

X看報道 悉不少支持留言

報告提到，X於審訊時短暫看到被告或聽到其聲音時，也覺得無法忍受，晚上更需以被蓋着自己才可入睡，他並對於被告攻擊其誠信感到憤怒；X更不時翻閱本案的報道，幸得到不少同情及支持的留言。

Y於2006年與被告結婚，2019年初接走了X，並搬離原本居所，隨後本案揭發，現時兩人已離婚。

事主母感自責 現獲家人教會支持

李官透露，Y對於自己未能及早發現事件及保護兒子感到自責。她現時得到家人及教會支持，不過亦出現不同的創傷反應，如難以信任他人、或與他人建立親密關係。

至於辯方為被告FSL求情時稱，X兩度因精神失常入院，或與被告與Y離異有關，未必全因本案所致；被告亦未有把X視作泄慾工具，沒有作出侵犯行為，有別於戀童癖及其他案件，且本案只涉及露出性器官，非同類案件中最嚴重。

案發時被告為警員，辯方重申本案重點為父子關係，被告職務影響不大，冀法庭判刑時不會就此考慮。辯方重申本案屬悲劇，被告疼愛兒子，但作出愚蠢的行為，現已失去家庭。